Rio de Janeiro sediará Encontro Mundial de Prefeitos da C40 às vésperas da COP 30

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciaram nessa terça-feira (24) que a capital fluminense sediará o Encontro Mundial de Prefeitos da C40, de 3 a 5 de novembro de 2025, poucos dias antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (COP 30), em Belém. A cúpula abrirá o Fórum de Líderes Locais, co-organizado pela Bloomberg Philanthropies e pela Presidência da conferência climática, com foco em soluções urbanas escaláveis e no protagonismo de prefeitos e governos locais no combate à crise climática.

Realizado a cada três anos, o evento reunirá prefeitos das quase 100 cidades da rede C40, além de lideranças empresariais, acadêmicas e da sociedade civil. A programação busca valorizar ações urgentes e inclusivas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

Para o prefeito Eduardo Paes, sediar o Encontro Mundial de Prefeitos da C40 representa um reconhecimento da importância das cidades na luta contra a crise climática. “Sediar o Encontro Mundial de Prefeitos da C40 2025 aqui no Rio de Janeiro, às vésperas da COP 30, é um momento de grande orgulho para nossa cidade e nosso país”, afirmou. Segundo ele, o evento chega em um momento crucial para o planeta e reúne lideranças urbanas globais para destacar o papel vital das cidades frente aos desafios ambientais.

Paes ressaltou que os municípios estão na linha de frente, lidando diariamente com os impactos da crise, e que “soluções pioneiras que protegem as comunidades tornam a vida de nossos residentes melhor e mais segura”. Para o prefeito, o encontro também ampliará o poder da ação local e mostrará como as cidades, juntas, podem “impulsionar a agenda global, mobilizando os recursos e as parcerias necessárias para construir um futuro mais seguro, mais saudável e mais igualitário para todos”.

Premiação destaca projetos locais de impacto climático

No dia 4 de novembro, durante a cúpula, será realizada a Cerimônia de Premiação dos Líderes Locais. O evento reconhecerá projetos climáticos de destaque em áreas como transição energética justa, adaptação, saúde pública e parcerias multiníveis, com premiações para iniciativas brasileiras e internacionais.

Sadiq Khan ressaltou o papel das cidades na agenda climática: “A Cúpula Mundial de Prefeitos da C40 no Rio será um momento decisivo. As cidades estão oferecendo soluções práticas e urgentes: reduzindo emissões, criando empregos verdes e melhorando a vida dos moradores.”

Cidades lideram ações frente à crise climática

A prefeita de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, também copresidente da C40, defendeu mais recursos para regiões vulneráveis: “A verdadeira liderança climática exige ação local e solidariedade global, com recursos igualitários para garantir que nenhuma cidade ou comunidade seja deixada para trás.”

Michael R. Bloomberg, Enviado Especial da ONU para Ambição e Soluções Climáticas e presidente do Conselho da C40, reforçou a importância do encontro: “O evento no Rio destacará o progresso das cidades e ajudará a garantir que suas vozes sejam ouvidas na COP30.”

Fórum conectará ações locais às metas globais

O Fórum de Líderes Locais terá como objetivo alinhar as estratégias municipais às metas climáticas globais, mobilizando financiamento climático e destacando iniciativas em saúde pública, energias renováveis e redução de emissões. A expectativa é também fortalecer parcerias e preparar as cidades para os desafios ambientais da próxima década.

A C40 é uma rede internacional de quase 100 cidades comprometidas com ações climáticas baseadas em ciência e justiça social. Os atuais copresidentes são Sadiq Khan (Londres) e Yvonne Aki-Sawyerr (Freetown), com Michael Bloomberg como presidente do Conselho.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia