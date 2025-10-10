Reunião com ministros em Brasília antecipa debates da COP 30 sobre clima

Nos dias 13 e 14 de outubro, Brasília será o centro da diplomacia climática internacional ao sediar a Reunião Ministerial Preparatória da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), a Pre-COP 30. O evento ocorrerá no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) e reunirá ministros, negociadores e representantes da sociedade civil.

O objetivo é alinhar posições antes da COP 30, marcada para novembro em Belém (PA). Embora não integre o calendário oficial da UNFCCC, a Pre-COP 30 é considerada estratégica para discutir financiamento climático, transição energética, adaptação e preservação da biodiversidade.

Durante os dois dias, a presidência da COP 30 conduzirá sessões plenárias, reuniões temáticas e consultas informais. Também serão apresentados o progresso de iniciativas como a Agenda de Ação, o Roteiro de Baku a Belém e os Círculos de Liderança da COP 30 – Ministros das Finanças, Povos, Presidentes da COP e Balanço Ético Global.

O evento marca o retorno da comunidade internacional ao Hemisfério Sul em um momento decisivo para o avanço das negociações rumo à COP 30.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Auto do Círio 2025 une fé e crítica ecológica em cortejo que dialoga com a COP 30]]

Programação

Segunda-feira (13/10)

• 09h00 – 09h45: Cerimônia de abertura com falas da Presidência da COP 30, COP29, Secretariado da UNFCCC e Governo do Brasil, seguida de atualizações dos Círculos de Liderança.

• 10h00 – 11h45: Mesa Redonda Ministerial.

• 11h45 – 12h45: Atualização do Roadmap Baku to Belém e debate.

• 14h00 – 16h00: Sessões temáticas sobre Balanço Global, Programa de Trabalho sobre Transição Justa (JTWP) e Adaptação; Sessão sobre Agenda de Ação.

• 16h15 – 17h45: Sessão Balanço Global: Clima e Natureza e consultas informais.

Terça-feira (14/10)

• 08h00 – 09h00: Diálogo da Presidência da COP 30 com as constituencies da UNFCCC.

• 09h00 – 11h00: Sessões temáticas de negociação sobre Balanço Global, JTWP e Adaptação; Sessão sobre Transição Energética e Combustíveis Sustentáveis.

• 11h15 – 13h15: Continuação das sessões temáticas e Reunião Ministerial sobre Clima e Desenvolvimento.

•14h30 – 16h00: Sessão sobre Financiamento para Adaptação, lançamento de relatório da IRENA e consultas informais.

• 16h00 – 16h30: Expectativas das constituencies sobre a COP 30.

• 16h45 – 17h45: Sessão de encerramento “Mutirão Ministerial”, com balanço das negociações e falas finais da presidência da COP30, representantes da ONU e do Governo do Brasil.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia