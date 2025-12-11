Mulheres do interior do Pará transformam produção de ovos caipiras em negócio sustentável

A produção de ovos caipiras, tradicional em pequenas propriedades rurais do interior do Pará, ganhou nova força na Vila Feitosa, localizada a 25 km do município de Canaã dos Carajás. Buscando ampliar a renda das famílias e profissionalizar uma atividade já presente na comunidade, o projeto “Ovos da Vila” vem capacitando mulheres para gerir uma cadeia produtiva sustentável do alimento com galinhas criadas soltas. O foco é: organização, tecnologia e valorização do empreendedorismo feminino.

O projeto estrutura todo o processo: da criação ao beneficiamento dos ovos, oferecendo formação técnica, acompanhamento produtivo e implantação de um entreposto comunitário totalmente equipado para recebimento, classificação, embalagem e distribuição dos produtos. A proposta é garantir que as produtoras tenham autonomia, fluxo de caixa e capacidade de gerir o próprio negócio com padrão de qualidade e regularização sanitária.

A iniciativa é desenvolvida em parceria entre Vale e outras duas empresas privadas que juntas investem R$ 440 mil em ações de fortalecimento do empreendedorismo rural.

Além dos treinamentos, o projeto conta com diagnóstico de viabilidade técnica, planejamento financeiro e suporte para que as propriedades participantes recebam certificações como o Selo de Inspeção Municipal e o selo Produtores do Bem, voltado a práticas sustentáveis e bem-estar animal.

Sustentabilidade e bem-estar animal

Com a organização da cadeia produtiva, a expectativa é que a comunidade alcance a produção de mais de 20 mil dúzias de ovos, distribuídas por meio de um veículo adaptado (o “carro do ovo”) garantindo que o produto chegue fresco às famílias e aos pontos de venda.

Parte da produção será destinada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ampliando o acesso a alimentos saudáveis nas escolas da região.

Ao todo, 30 mulheres já foram beneficiadas diretamente, mas o impacto já se estendeu a outras moradoras por meio das oficinas e atividades formativas, que reforçam a importância da autonomia econômica e da participação feminina nos negócios rurais.

O “Ovos da Vila” também incentiva práticas sustentáveis, apoiando a criação cage-free, que permite que as galinhas expressem seu comportamento natural, contribuindo para o bem-estar animal e para a produção de alimentos mais saudáveis.

Segundo Lilian Rauld, gerente de Sustentabilidade e ESG da Sodexo, o projeto é um marco para a região. "Por meio dessa iniciativa, conseguimos contribuir com a segurança alimentar da comunidade, ao mesmo tempo em que investimos estrategicamente em profissionalização e geração de renda", disse.

"Acreditamos que apoiar essas mulheres a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias é um passo fundamental não apenas para o desenvolvimento econômico local, mas também para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária", completou.

Reconhecimento nacional pela inovação social

A consolidação da iniciativa garantiu ao “Ovos da Vila” destaque nacional: o projeto conquistou o 1º lugar no Prêmio HR First Class 2025, na categoria Prática ESG, reconhecendo seu impacto social, ambiental e econômico no sudeste do Pará.

