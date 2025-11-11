Rainha da Dinamarca visita fábrica de chocolate no Combu ao lado de Daniela Barbalho

A rainha Mary Elizabeth Donaldson, da Dinamarca, visitou, na manhã desta terça-feira (11), uma fábrica de chocolate localizada na Ilha do Combu, em Belém. Na agenda, ela foi acompanhada pela primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho. O passeio, realizado a convite da monarca, fez parte da programação de compromissos oficiais que ela cumpre na capital paraense até o dia 13.

Mary estava acompanhada por uma comitiva da Dinamarca, que incluiu a embaixadora do país no Brasil, Eva Bisgaard Pedersen. A visita reforça o envolvimento da Dinamarca com a pauta ambiental global e simboliza o papel do país como referência em diplomacia verde e apoio a políticas de sustentabilidade, em meio à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontece entre os dias 20 e 21 de novembro.

Durante o passeio, a rainha conheceu a produção de chocolate sustentável da fábrica Filhas do Combu, comandada pela dona Nena, e também o processo de fabricação de chocolate orgânico. Ela ainda visitou a tradicional árvore Samaumeira, símbolo da floresta amazônica, e pôde acompanhar de perto o método tradicional de retirada do açaí com a “peconha”, usado pelos ribeirinhos da região.

O roteiro incluiu também uma degustação da culinária paraense, com pratos como filhote, moqueca de pescada amarela e creme de cupuaçu. Ao final do encontro, Daniela Barbalho presenteou a rainha com um vaso marajoara, peça artesanal que representa a riqueza cultural do Pará.

A Ilha do Combu, onde ocorreu o passeio, é uma Área de Proteção Ambiental (APA) situada em frente à cidade de Belém e conhecida por integrar comunidades ribeirinhas, turismo ecológico e produção sustentável de cacau e açaí.

Durante a estadia em Belém, Mary da Dinamarca participará de atividades oficiais da COP 30 e de eventos paralelos voltados à preservação ambiental. Estão previstas visitas a uma plantação de cacau, a um instituto de pesquisa e a um centro cultural que promove o diálogo com povos indígenas.

Reconhecida por sua atuação em causas ambientais, a rainha é patrona do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) na área de biodiversidade.

Com informações de Diplomacia Business

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia