Quem é André Corrêa do Lago, escolhido para presidir a COP 30?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva selecionou o embaixador André Corrêa do Lago para presidir a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), programada para novembro de 2025 em Belém, Pará.

Corrêa do Lago, de 65 anos, é secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e um dos diplomatas brasileiros mais experientes em negociações climáticas.

Economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele atua como diplomata desde 1983 e tem mais de 25 anos de experiência na área de desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas.

VEJA MAIS

Trajetória e experiência

O embaixador foi negociador-chefe do Brasil em reuniões ambientais internacionais desde o início do governo Lula, em 2003. Entre 2011 e 2013, esteve à frente das discussões climáticas durante a Rio+20, evento que marcou os 20 anos da Rio 92 e originou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Corrêa do Lago também dirigiu o Departamento de Energia do Ministério das Relações Exteriores entre 2008 e 2011 e, posteriormente, o Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty.

Foi embaixador do Brasil no Japão (2013-2018) e na Índia (2018-2023), antes de assumir a Secretaria de Clima, Energia e Meio Ambiente.

Além de sua atuação diplomática, Corrêa do Lago é autor de publicações sobre desenvolvimento sustentável e mudança do clima, além de atuar como curador e crítico de arquitetura. Foi o primeiro brasileiro a integrar o júri do prêmio Pritzker, em 2017, e fez parte do comitê de arquitetura e design do MoMa, em Nova York.

Escolha estratégica

A decisão de nomear Corrêa do Lago foi tomada em reunião entre o presidente Lula e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Maria Laura da Rocha (substituta do chanceler Mauro Vieira), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Sidônio Palmeira (Comunicação Social). Também participaram o assessor especial Celso Amorim, Miriam Belchior (secretária-executiva da Casa Civil) e Valter Correia.

Durante a presidência do Brasil no G20, Corrêa do Lago coordenou as áreas de clima e energia, reforçando sua experiência na condução de temas estratégicos em fóruns internacionais.

Casado e pai de quatro filhos, Corrêa do Lago é neto de Oswaldo Aranha, importante político e diplomata brasileiro, e irmão do escritor e curador Pedro Corrêa do Lago.

(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Emilly Melo, repórter de Política)