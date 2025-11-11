Protesto marca 2º dia da COP 30 em Belém e cobra ações mais ambiciosas contra mudanças climáticas

No segundo dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém, um protesto tomou o centro das atenções na Blue Zone, espaço reservado para as negociações oficiais. O protesto, liderado por Abdul Shaheed, estudante de mudanças climáticas do Pacífico, exigiu mais ambição dos países presentes, instando-os a revisar suas contribuições para limitar o aquecimento global a 1,5°C.

A manifestação foi articulada para pressionar os representantes dos estados membros a alinhar suas metas climáticas às exigências do Acordo de Paris, especialmente o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C até o final do século. Alguns cartazes destacavam as NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas), que são os compromissos de cada país a serem apresentados durante a COP 30, definindo metas específicas de redução de gases de efeito estufa e de adaptação a impactos climáticos.

"Esta é uma demonstração para garantir que os estados que estão aqui, aqueles que não submeteram suas indicações e mesmo aqueles que já submeteram suas indicações, eles devem fazer melhor. Eles devem alinhar suas indicações para o threshold de 1,5°C, que foi clarificado pela Opinião-Administração de Justiça Internacional", afirmou Abdul Shaheed, porta-voz da ação, que falou com veemência sobre a urgência de ações concretas.

Abdul Shaheed, porta-voz da ação. (Foto: Thiago Gomes)

Shaheed, que é um ativista climático do Pacífico, destacou a vulnerabilidade das nações insulares, que já enfrentam o impacto da elevação do nível do mar, e a necessidade de maior pressão internacional para que os países cumpram suas promessas climáticas de forma mais eficaz.

Ele enfatizou que muitas nações, inclusive algumas das maiores economias do mundo, ainda não apresentaram planos de ação adequados ou sequer ajustaram suas metas em direção ao limite de 1,5°C.

A COP 30, que teve início na segunda-feira (10), reúne representantes de mais de 190 países e tem como foco a busca de soluções urgentes para a crise climática. Pela primeira vez, o evento está sendo realizado em uma cidade da Amazônia, o que intensifica o simbolismo da conferência em um momento crítico para a proteção da maior floresta tropical do mundo.