Proprietários de imóveis de Belém são capacitados para oferecer estadia

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PA) e o Airbnb, plataforma de marketplace (mercado), deram início, na noite desta quarta-feira (7/8), em Belém, às capacitações de proprietários de imóveis que já são anfitriões na plataforma, além de pessoas interessadas em iniciar a recepção de hóspedes, na capital paraense.

A iniciativa tem como objetivo qualificar esse público na Região Metropolitana de Belém para contribuir com o turismo local antes, durante e após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será em novembro de 2025, na capital paraense.

Sebrae e Airbnb dão início, na noite desta quarta-feira (7/8), em Belém, às capacitações para proprietários de imóveis faturarem renda extra com hospedagens em suas casas (Foto: Carlos Borges / Sebrae)

Com carga horária de quatro horas, a primeira turma da Oficina Airbnb foi sobre Noções Básicas de Como Hospedar no Airbnb – Preparação Inicial. “Estou bem confiante em ter uma renda extra com a COP, por isso vim participar do curso, para me preparar”, disse Raimundo Gatinho, que tem um imóvel disponível para aluguel.

“A forma de apresentar seu espaço é muito importante. A pessoa vai reservar muito com base no que ela visualizar. Então, caprichem para despertar o interesse do hóspede”, destacou a líder de comunidade e anfitriã da plataforma, Aline Marion.

A parceria Sebrae e Airbnb prevê ações até dezembro de 2025 e a meta é capacitar 3.000 pessoas. “Será uma ampla programação, para atender ao maior número de pessoas interessadas e qualificar os empreendedores”, explica a analista do Sebrae no Pará, Anuska Prado.

As inscrições para as próximas turmas de 2024 já estão abertas, gratuitamente, pela loja virtual do Sebrae/PA, com agenda até dezembro, sempre das 18h às 22h. Noções básicas de como hospedar no Airbnb - gestão de reservas, excelência em qualidade de atendimento na hospedagem e precificação de hospedagem são outros temas abordados.