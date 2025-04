Produtores do Pará querem promover o cacau como símbolo da bioeconomia durante COP 30

Às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em 2025, produtores de cacau da região da Transamazônica e do Xingu divulgaram uma carta aberta ao governador Helder Barbalho e ao Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau), na qual reconhecem o papel do governo do Fundo no avanço da cadeia produtiva e solicitam a manutenção desse apoio.

No documento, as cooperativas reforçam a importância do apoio governamental para a continuidade da participação do setor em feiras, festivais e eventos nacionais e internacionais. A proposta é consolidar o cacau como um dos principais produtos da bioeconomia sustentável da Amazônia.

O Pará é hoje o maior produtor de cacau do país. Em menos de uma década, o estado teve crescimento de 50% na produção e viu nascer mais de 150 marcas locais de chocolate. A carta destaca que os festivais de cacau e chocolate têm papel central nesse avanço, promovendo não apenas o produto final, mas toda a cadeia produtiva.

“Em pouco mais de dez anos, saímos de uma única marca de chocolate para mais de 150, com mudanças na mentalidade do consumidor e maior valorização do cacau amazônico”, afirma Sérgio Vieira, vice-presidente da Cooperativa Central de Produção Orgânica da Transamazônica e Xingu (CEPOTX).

Segundo Vieira, esses eventos são estratégicos, pois possibilitam a troca de experiências, acesso a novas tecnologias e formação técnica para os produtores. “Não são apenas momentos festivos. Eles oferecem conhecimento, abrem mercado e dão visibilidade à produção do estado”, completa.

A carta também reconhece o papel do Funcacau, que tem financiado ações importantes para a verticalização da cadeia produtiva. Para Ademir Venturin, presidente da Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica (COOPATRANS), manter os incentivos é essencial: “A COP30 é uma chance para o Pará mostrar ao mundo o valor de sua produção. Já fomos premiados com o melhor cacau do mundo e queremos continuar avançando”.

As cooperativas solicitam apoio logístico e financeiro para participar de eventos em 2025 em cidades como Belém, Altamira, Brasília, Lisboa, Porto, Paris e São Paulo. A carta é assinada por sete organizações: CEPOTX, COOPERCAU, COPOPS, COOPATRANS, COPOTRAN, COOPOXIN e COOPCAO, que também defendem que essas ações estejam integradas à programação oficial da COP30.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)