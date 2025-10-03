Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Procuradores se reúnem em Belém para planejar combate a crimes ambientais

Encontro acontece em meio as movimentações para a COP 30

O Liberal
fonte

Procurador-geral da república vem a Belém elaborar combate a crimes ambientais (Foto: Antonio Augusto/STF)

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, desembarca em Belém no fim do mês, em um encontro com chefes do Ministério Público de 23 países. A reunião tem o objetivo de discutir estratégias para combater crimes ambientais e acontece em meio a preparação da capital paraense para recepcionar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), entre 10 e 21 de novembro deste ano. Entre os temas discutidos, estão: combate ao crime organizado, papel de comunidades e empresas, além do uso de tecnologias inovadores em investigações.

A expectativa é que, a partir do encontro, se criem estratégias de combate aos problemas abordados. Os diálogos protagonizados pelo fórum de Procuradores-Gerais para a COP 30 não é um feito novo, ele dá continuidade ao debate iniciado em conferências anteriores. O diálogo iniciou nos Emirados Árabes Unidos, que sediou a COP 28, no ano de 2023, passando pela COP 29, realizada no Azerbaijão, em Baku, no ano passado.

Em pauta no encontro, o combate ao crime organizado, em especial nas regiões de fronteiras transnacionais, ganha espaço, ao lado de discutições sobre o papel das comunidades tradicionais no manejo de recursos naturais, assim como a responsabilidade de empresas sobre seus impactos no meio ambiente. Os procuradores têm a missão de debater a relação complexa entre agentes que devem proteger recursos e os que causam algum tipo de dano ao meio.

VEJA MAIS

image PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação ligada aos EUA
A investigação mostra que Eduardo e Paulo Figueiredo utilizaram ameaças sobre sanções estrangeiras, projetadas para ministros do STF, para pressionar que não se aplicasse condenação penal no processo contra Bolsonaro.

[[(standard.Article) Restauro da Berlinda traduz espiritualidade do cuidado no Círio 2025]]

[[(standard.Article) 'COP 30 elevou em 800% o emprego na construção, mas ainda falta mão de obra', diz Sinduscon ]]

Se soma a essa conversa, a possibilidade de inserir novas tecnologias para apoio às investigações e rastreamento de atividades ilícitas. Os procuradores-gerais devem consolidar os compromissos assumidos na “Carta de Belém”, que será publicada ao final da reunião.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda