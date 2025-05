Procura por imóveis em Belém para a COP 30 sobe; veja como anunciar na Booking.com

Um dos principais eixos discutidos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) é a oferta de hospedagem em Belém. Nesta terça-feira (27), a capital paraense recebeu mais uma edição do workshop promovido pela Booking.comhttp://Booking.com, com foco na preparação de anfitriões locais para a Conferência do Clima da ONU.

O evento, realizado com apoio do Governo do Estado e da Associação Comercial do Pará (ACP), apresentou um panorama detalhado sobre como cadastrar imóveis para aluguel por temporada na plataforma, além de oferecer orientações sobre boas práticas, visibilidade, precificação e formas de pagamento.

Segundo Wagner Osti, responsável pela operação jurídica e relações públicas da Booking, esta é a quinta ação realizada na capital paraense desde que a empresa firmou parceria com o governo estadual em agosto do ano passado. “Nosso compromisso é potencializar a presença dos imóveis locais na plataforma e ampliar a oferta de hospedagem durante a COP. O aumento no número de propriedades disponíveis tem sido impressionante”, afirmou.

Osti destacou ainda que, apesar das frequentes discussões sobre preços elevados, a definição dos valores fica a critério dos proprietários. “A plataforma é um marketplace. Nós incentivamos uma precificação justa, mas a decisão final é sempre do anunciante”, explicou.

Para o superintendente da ACP, Lúcio Cavalcante, eventos como este têm papel essencial na mobilização da sociedade. “Tudo que fomenta empreendedorismo e geração de renda está na pauta da ACP. Queremos ampliar a oferta de hospedagem para que Belém consiga acolher os turistas que virão em novembro — e que eles queiram voltar”, pontuou.

Já o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, reforçou a importância da capacitação dos anfitriões locais. “A COP será um divisor de águas para o nosso turismo. Precisamos oferecer acomodações com qualidade e hospitalidade. Belém sabe recepcionar — o exemplo está no Círio de Nazaré”, ressaltou.

5 dicas para não errar na hora de se cadastrar na Booking

1. Escolha a categoria correta

Na hora de cadastrar o imóvel, é essencial selecionar a categoria adequada (casa, apartamento, quarto, etc.). Isso evita que o anúncio seja mal ranqueado ou confunda o hóspede.

2. Preencha todos os campos obrigatórios

Informações incompletas dificultam a aprovação do anúncio e reduzem a visibilidade na plataforma. Detalhes como localização, número de quartos e comodidades são fundamentais.

3. Capriche nas fotos

A apresentação visual é decisiva. Use imagens claras, em boa resolução e que mostrem todos os ambientes. Evite fotos escuras, desfocadas ou com bagunça aparente.

4. Defina uma política de cancelamento clara

A Booking oferece diversas opções de política de cancelamento. Escolha aquela que melhor se adapta à sua realidade, mas seja transparente para evitar problemas futuros.

5. Revise o anúncio antes de publicar

Erros de digitação, informações equivocadas ou links quebrados podem comprometer a confiança no seu perfil. Revise tudo com atenção antes de ativar o imóvel na plataforma.

5 dicas para quem quer anunciar um imóvel para a COP na Booking

1. Seja realista na precificação

A plataforma permite total liberdade para definir valores, mas a recomendação é praticar preços justos. Cobranças abusivas podem afastar potenciais hóspedes.

2. Ofereça comodidades básicas

Itens como roupa de cama, toalhas, internet e utensílios de cozinha fazem diferença para quem busca conforto durante o evento. Um check-list ajuda a garantir que nada seja esquecido.

3. Esteja preparado para alta demanda

Com a chegada da COP, a procura por hospedagem aumentará. Mantenha a agenda atualizada e evite overbookings – vender mais acomodações do que a capacidade disponível – que possam gerar reclamações ou punições na plataforma.

4. Mantenha o canal de comunicação ativo

Responda rapidamente às dúvidas dos usuários e seja transparente sobre as condições do imóvel. A boa comunicação ajuda a construir avaliações positivas.

5. Leia atentamente os termos da plataforma

Antes de fechar qualquer reserva, conheça as regras da Booking sobre taxas, pagamentos e possíveis penalidades. Isso ajuda a evitar surpresas e garante uma experiência segura para todos.