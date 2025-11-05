Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Presidente de Comores se reúne com Lula em Belém antes da Cúpula do Clima

Azali Assoumani é um dos chefes de estado que está na capital paraense

O Liberal

Azali Assoumani, presidente União das Ilhas Comores, um pequeno país localizado no extremo norte do canal de Moçambique, na costa oriental da África, é um dos chefes de estado que está em Belém (PA) para participar da Cúpula do Clima nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7.11), antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que começa na próxima segunda-feira (10.11), na capital paraense. 

Veja mais

image Em Belém, presidente da Finlândia tem reunião bilateral com Lula no Museu Goeldi
Ao longo do dia, o presidente Lula recebe líderes de oito países para reuniões bilaterais

[[(standard.Article) Lula faz bilaterais em museu-zoológico e leva diálogos para a 'floresta']]

Nesta quarta-feira (5.11), Assoumani foi recebido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva no Museu Paraense Emílio Goeldi. Veja as fotos do encontro: 

Lula com o presidente de Comores

O encontro entre os dois foi registrado por fotógrafos ao pé de uma das sumaúmas do Parque Zoobotânico. Ainda nesta quarta-feira, Lula vai se reunir com o Primeiro-Ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, a presidente da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, com o Vice-Primeiro-Ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Ding Xuexiang, com a Presidenta da República de Honduras, Xiomara Castro, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

COP 30

presidente lula em belém
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda