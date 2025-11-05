Presidente de Comores se reúne com Lula em Belém antes da Cúpula do Clima
Azali Assoumani é um dos chefes de estado que está na capital paraense
Azali Assoumani, presidente União das Ilhas Comores, um pequeno país localizado no extremo norte do canal de Moçambique, na costa oriental da África, é um dos chefes de estado que está em Belém (PA) para participar da Cúpula do Clima nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7.11), antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que começa na próxima segunda-feira (10.11), na capital paraense.
Nesta quarta-feira (5.11), Assoumani foi recebido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva no Museu Paraense Emílio Goeldi. Veja as fotos do encontro:
O encontro entre os dois foi registrado por fotógrafos ao pé de uma das sumaúmas do Parque Zoobotânico. Ainda nesta quarta-feira, Lula vai se reunir com o Primeiro-Ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, a presidente da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, com o Vice-Primeiro-Ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Ding Xuexiang, com a Presidenta da República de Honduras, Xiomara Castro, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
