Presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, pede exoneração de cargo no Itamaraty

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), embaixador André Corrêa do Lago, pediu exoneração do cargo de secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente da Secretaria-Geral de Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), que ocupava desde março de 2023.

Segundo a assessoria do Itamaraty, o embaixador não pode acumular dois cargos no governo - o de presidente da COP30 e o de secretário do Ministério das Relações Exteriores. A exoneração, a pedido, é retroativa ao dia 11 de abril.

Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), André Corrêa do Lago, que entrou na carreira de diplomata em 1982, foi anunciado em janeiro deste ano presidente da COP 30, que será realizada em Belém do Pará, em novembro. Ele já foi embaixador do Brasil no Japão entre 2013 e 2018, e na Índia, de 2018 a 2023. No mesmo período, entre 2019 e 2023, acumulou a função, também, no país asiático Butão.

Corrêa do Lago também já atuou nas embaixadas do Brasil em Madri, Praga, Washington, Buenos Aires e na missão brasileira junto à União Européia, em Bruxelas. Além disso, foi o negociador-chefe do Brasil sobre mudança do clima em dois períodos: de 2011 a 2013 e entre 2023 e 2024.