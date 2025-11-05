Preço do açaí dispara próximo da COP 30; veja as altas

O tradicional açaí paraense está mais caro às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Depois de cinco meses consecutivos de queda, o preço médio do litro do produto voltou a subir em outubro, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) divulgado nesta quarta-feira (5), realizado em feiras livres, pontos de venda e supermercados de Belém.

Os reajustes variaram entre 1,78% e 3,30% em relação a setembro. No acumulado de 2025 (janeiro a outubro), o litro do açaí tipo médio registra alta de 21,93%. Já no comparativo de 12 meses (outubro de 2024 a outubro de 2025), o aumento chega a 52,28%, percentual bem acima da inflação de 3,6% estimada para o período.

Em outubro do ano passado, o litro do açaí tipo médio custava, em média, R$ 18,40. O preço subiu para R$ 22,98 em dezembro de 2024 e, em outubro deste ano, alcançou R$ 28,02. Apenas entre setembro e outubro, o reajuste foi de quase 2%.

No caso do açaí tipo grosso, mais valorizado, o aumento também é expressivo. Em outubro de 2024, o litro era vendido a R$ 27,60. Encerrado o ano, chegou a R$ 33,41. Em outubro de 2025, o preço médio foi de R$ 40,03 — alta de 3,38% em relação ao mês anterior, 19,81% no acumulado do ano e 45,04% em 12 meses.

De acordo com o Dieese/PA, os preços variam conforme o tipo e o ponto de venda. Nas feiras livres, o litro do açaí médio foi encontrado entre R$ 20,00 e R$ 30,00, enquanto nos supermercados oscilou entre R$ 26,00 e R$ 32,00. Já o litro do tipo grosso foi vendido de R$ 30,00 a R$ 45,00 nas feiras e de R$ 38,99 a R$ 46,00 nos supermercados.

O Dieese aponta que, embora o produto seja sazonal e sujeito a variações no período de safra, os reajustes recentes superam em mais que o dobro a inflação oficial. O cenário pode ser influenciado pela combinação de fatores como aumento da demanda, custos logísticos e especulação de preços.

Com a proximidade da COP30, evento que deve atrair milhares de visitantes à capital paraense, a expectativa é de que a procura por produtos regionais — especialmente o açaí — se intensifique ainda mais. A visibilidade internacional gerada pelo encontro reforça o papel do fruto na economia local, mas também pressiona o bolso do consumidor.

Variações de preços (outubro/2025 – Dieese/PA)

Açaí tipo médio:

• Outubro/2024: R$ 18,40

• Dezembro/2024: R$ 22,98

• Janeiro/2025: R$ 26,02

• Setembro/2025: R$ 27,53

• Outubro/2025: R$ 28,02

Açaí tipo grosso

• Outubro/2024: R$ 27,60

• Dezembro/2024: R$ 33,41

• Janeiro/2025: R$ 35,67

• Setembro/2025: R$ 38,72

• Outubro/2025: R$ 40,03

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia