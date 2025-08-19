Capa Jornal Amazônia
COP 30

Prazo para organizações solicitarem espaço na Green Zone da COP 30 termina em 31 de agosto

Etapa marca o início do processo de seleção dos estandes, que dará visibilidade internacional às instituições participantes

O Liberal
fonte

Organizações podem optar por dois tipos de estrutura

Organizações interessadas em participar da Green Zone da COP 30, que será realizada em novembro em Belém (PA), têm até 31 de agosto para enviar o formulário de intenção e manifestar interesse na montagem de pavilhões. Essa etapa marca o início do processo de seleção dos estandes, que dará visibilidade internacional às instituições participantes.

A Zona Verde será composta por áreas temáticas voltadas a tópicos estratégicos para a agenda climática, como financiamento sustentável, inovação, biodiversidade, juventude, tecnologias limpas, entre outros. O espaço funciona como uma vitrine global de soluções e experiências, projetada para promover diálogo, inovação e engajamento entre diferentes setores.

Podem participar entidades comprometidas com a ação climática e o desenvolvimento sustentável, incluindo governos locais e regionais, organismos multilaterais, comunidades tradicionais, universidades, centros de pesquisa, além de representantes do setor público e privado. Essa diversidade é considerada essencial para fomentar a colaboração em torno da crise climática.

Localizada ao lado da Blue Zone, área restrita da conferência sob coordenação da ONU, reservada a delegações oficiais credenciadas, a Green Zone garante visibilidade ampliada, contato direto com autoridades de alto nível e a chance de estabelecer parcerias internacionais estratégicas.

Veja como será o processo

O processo de seleção segue cinco fases: envio do formulário de interesse, triagem inicial pelo comitê organizador, análise detalhada das candidaturas pré-selecionadas, decisão final e notificação dos aprovados, e, por fim, a confirmação do espaço. O objetivo é assegurar diversidade de atores, relevância temática e alinhamento às diretrizes da conferência.

As organizações podem optar por dois tipos de estrutura. Os pavilhões padronizados estão disponíveis nos formatos bronze, prata e ouro, com valores que variam entre 1.250 e 1.500 dólares por metro quadrado, incluindo layout, mobiliário básico e comunicação visual integrada, solução prática para quem busca uma proposta pronta. Já os pavilhões customizados permitem cenografia exclusiva, acompanhada pela equipe técnica do evento, com investimento definido caso a caso, sem preço mínimo ou máximo estipulado.

Além do espaço, os expositores terão acesso a um portfólio de produtos e serviços extras, como fornecimento de alimentos e bebidas, design de comunicação, mobiliário, intérpretes e recepcionistas, aluguel de imóveis e veículos, além de ativações de marketing e experiências imersivas. Esses serviços poderão ser contratados diretamente na plataforma oficial, tanto para estandes padronizados quanto para os customizados.

 

