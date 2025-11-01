Planejamento do Detran garante segurança e escoltas durante a COP 30

O Governo do Estado do Pará, por meio do Departamento de Trânsito (Detran-PA), está implementando um planejamento operacional especial para garantir a mobilidade e a segurança durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém neste mês de novembro. A operação conta com a mobilização de mais de 300 agentes de fiscalização e o uso de tecnologias específicas, como câmeras corporais, talonários eletrônicos, rádios comunicadores e motocicletas adquiridas para o evento.

As ações do Detran-PA fazem parte de um esforço conjunto das forças de segurança estaduais, com foco na escolta de autoridades, organização do tráfego e bloqueio de vias nos principais pontos da capital. A coordenação será realizada em tempo real pelo Centro Integrado de Controle e Comando da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com a participação direta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelos deslocamentos oficiais.

Integração e estratégia de escoltas

A Central de Escolta da COP 30, coordenada pela PRF, já está em funcionamento para assegurar o deslocamento seguro das autoridades participantes da conferência. O Detran-PA disponibilizará 34 agentes para realizar escoltas, incluindo batedores e apoio tático nas operações de pronto atendimento solicitadas pela PRF e pelo Ministério das Relações Exteriores.

“Estamos prontos para executar todas as ações planejadas e garantir, junto aos parceiros das demais forças de segurança, um trânsito seguro e organizado durante todo o evento”, afirmou Ivan Feitosa, coordenador de operações do Detran-PA.

Ele destacou a importância da atuação do órgão para garantir o cumprimento dos protocolos de segurança e mobilidade durante a COP 30.

Simulados e preparações

A mobilização das equipes começa neste sábado (1º), com a operação de trânsito para o Global Citizen Festival: Amazônia, que ocorrerá no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. No domingo (2), será realizado um exercício simulado de escolta de autoridades, preparando as equipes para a Reunião de Cúpula do Clima, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de novembro, com presença de chefes de Estado e líderes internacionais.

A partir da próxima segunda-feira (3), a Central de Trânsito, localizada próximo ao Parque da Cidade, começará a funcionar como base de controle, monitorando as vias em tempo real e coordenando as ações emergenciais.

Apoio ao transporte e fluidez do tráfego

No distrito de Icoaraci, o Detran-PA dará suporte logístico aos ônibus oficiais que transportarão os delegados da COP 30 vindos de Outeiro. Agentes estarão permanentemente nas vias bloqueadas, garantindo o fluxo de tráfego, fiscalizando o acesso e orientando os motoristas, especialmente nas proximidades do Parque da Cidade, um dos principais pontos da programação da conferência.

A operação reflete o compromisso do Governo do Pará com a organização, segurança e mobilidade durante a realização de um dos maiores eventos internacionais já sediados pelo estado.