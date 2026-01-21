Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Perícia sobre incêndio na Blue Zone da COP 30 ainda não foi concluída, diz Polícia Federal

A PF informou que o trabalho técnico exige análises aprofundadas, impedindo a divulgação de causas ou responsabilidades até o momento

O Liberal
fonte

Corpo de Bombeiros extingue incêndio que atingiu pavilhão na COP 30. (Foto: Redes Sociais)

A Polícia Federal ainda não concluiu o laudo técnico sobre o incêndio na Blue Zone da COP 30, em Belém. O incêndio aconteceu em novembro do ano passado, no local da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, evento previsto para novembro de 2025.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (21), a instituição informou que a perícia do caso exige um trabalho técnico complexo, necessitando de análises aprofundadas antes de qualquer definição.

A Polícia Federal ressaltou que, com os exames periciais em andamento, as informações técnicas e eventuais conclusões permanecem sob sigilo. A legislação vigente impede antecipar causas, responsabilidades ou avaliações sobre sistemas ou empresas envolvidas.

Detalhes sobre o incêndio na COP 30

O incêndio na Blue Zone aconteceu em 20 de novembro do ano passado, período em que Belém sediou a COP 30. O Pavilhão dos Países, estrutura montada para delegações e eventos de apoio, foi parcialmente atingido pelas chamas. O fogo teria começado no Pavilhão da África Oriental, sendo controlado em aproximadamente seis minutos pelas equipes de segurança.

Na época do ocorrido, testemunhas e participantes levantaram algumas hipóteses iniciais, sugerindo que o fogo poderia ter sido provocado por um superaquecimento em um micro-ondas. Contudo, essas informações nunca foram confirmadas oficialmente por laudos técnicos.

Investigação em andamento pela PF

A investigação conduzida pela Polícia Federal visa identificar de forma conclusiva as causas do incêndio. Os exames periciais abrangem análises de equipamentos elétricos, circuitos, sistemas de proteção contra fogo e outros elementos presentes no local. As verdadeiras circunstâncias do evento permanecem sem definição oficial até a finalização e divulgação do laudo.

.
