Pará será representado no Congresso Germano-Brasileiro de Direito, na Alemanha

Neste sábado (13) e domingo (14), acontece o Congresso Germano-Brasileiro de Direito, em Frankfurt, na Alemanha. O evento vai antecipar as discussões centrais que serão levantadas na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas ( COP 30), que acontecerá em Belém, em novembro de 2025. O estado do Pará será representado pelo diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Na programação, elaborada em parceria com a Goethe Universitat Frankfurt, Magno vai ministrar uma palestra sobre a correlação entre o ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) — assunto que está em evidência no mundo corporativo nos últimos anos — e a conferência do clima.

O diretor do Sebrae destaca que a realização da COP 30 em Belém será uma oportunidade para a economia local, especialmente para colocar em evidência os empreendedores do Estado. Além disso, ele pontua que a sustentabilidade presente em muitos negócios regionais é capaz de atender às demandas do mercado, que busca produtos e serviços mais sustentáveis. “É nessa encruzilhada entre o empreendedorismo e as negociações do clima que temos uma relação direta entre ESG e COP”, declara.

“A longa tradição do Sebrae no apoio aos pequenos negócios nos permite identificar os desafios e oportunidades para esse segmento de nossa economia, que é, comprovadamente, um dos maiores geradores de trabalho no país. Como todos sabemos, o objetivo da conferência do clima é debater alternativas para colocar o planeta em uma rota de declínio das emissões dos gases de efeito estufa que estão alterando o clima. Trata-se de uma meta que só será alcançada com o engajamento de todos: dos diversos níveis de governo e dos variados portes das organizações do setor empresarial, portanto pertinente ao ambiente de quem empreende”, completa.

A participação no evento tem o objetivo de estimular a reflexão sobre como os pequenos negócios são impactados pelas discussões feitas na conferência do clima, sobretudo na perspectiva de adequação às modernas práticas de ESG.

“Nossa expectativa é que a comunidade jurídica compreenda melhor os desafios e oportunidades que a conferência do clima apresenta para os pequenos negócios. O apoio jurídico é fundamental, seja no desenvolvimento e implementação de políticas públicas ou no âmbito privado. Por isso, esperamos que esse tema entre no radar dos juristas e que esse segmento some forças aos nossos esforços para entregarmos ao Pará e ao Brasil uma economia mais inclusiva, pujante e sustentável”, conclui.

O evento também terá a participação do ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar (STM).