Pará reforça protagonismo ambiental em conferência na França antes da COP 30

Sede da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) neste ano, o Pará reafirma sua relevância no cenário internacional ao apresentar suas iniciativas ambientais em um dos mais prestigiados centros acadêmicos do mundo. O secretário-adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Rodolpho Zahluth Bastos, representará o governo estadual na Universidade de Sorbonne, na França, destacando os preparativos para o evento global e as ações ambientais desenvolvidas na região.

O colóquio “As Grandes Florestas e a Luta Contra o Aquecimento Global - Perspectivas Cruzadas Brasil/Europa/África” ocorrerá em Paris entre esta segunda-feira (10) e a próxima quinta-feira (13), reunindo especialistas, pesquisadores e autoridades de diversos países. Durante o evento, Bastos participará de duas conferências. Na primeira, apresentará estratégias de descarbonização aplicadas à agricultura, mineração e indústria na Amazônia, ressaltando o papel essencial da região na regulação climática global e na conservação da biodiversidade.

Além disso, ele contribuirá para o debate na conferência “Quais são as expectativas para a próxima COP 30?”, abordando a necessidade de ações mais concretas e ambiciosas no combate às mudanças climáticas. O foco estará na descarbonização de setores estratégicos, no financiamento climático para países em desenvolvimento e na proteção da biodiversidade e dos povos tradicionais da Amazônia.

Oportunidade para o Pará e a Amazônia

Segundo Bastos, a escolha do Pará como sede da COP 30 reflete a importância da região no contexto climático global. “Este evento permite que o Pará e a Amazônia sejam representados não apenas pela Semas, mas também por outras instituições, oferecendo uma visão endógena da realidade local. Vamos apresentar os avanços das políticas públicas regionais e os desafios que ainda enfrentamos. Também discutiremos os preparativos para a COP 30, um evento que pode marcar uma nova era de cooperação global em temas como financiamento climático, descarbonização, conservação da biodiversidade, sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas”, destacou o secretário-adjunto.

VEJA MAIS

Ele estará acompanhado da engenheira ambiental Selma Santos, também da Semas, que ministrará a palestra “Ferramentas para a proteção das grandes florestas”. A apresentação analisará os mecanismos de cadastro de áreas protegidas na Amazônia e o registro ambiental de imóveis rurais, comparando-os com o modelo francês de regularização de propriedades rurais.

Reconhecimento acadêmico e cooperação internacional

A Universidade de Sorbonne, localizada em Paris, é uma das instituições de ensino superior mais renomadas do mundo, sendo referência em diversas áreas do conhecimento, como filosofia, literatura, história, ciências sociais, matemática, física e biologia. O evento será dirigido por Norbert Foulquier (Gridauh/Sorbonne) e contará com a participação de Christine Neau-Leduc, presidente da universidade, além de Eva Bazaiba, ministra do Meio Ambiente da República Democrática do Congo, e representantes dos setores científico e político da América do Sul, África e Europa.

A conferência também contará com o apoio da Universidade Federal do Pará (UFPA), reforçando a importância da cooperação acadêmica entre instituições internacionais para o desenvolvimento de políticas ambientais mais eficazes.