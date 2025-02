Santa Izabel do Pará inaugura primeira Sala COP 30 do estado

Com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo local, o Sebrae no Pará e a Prefeitura de Santa Izabel do Pará formalizaram a adesão do município ao Programa Cidade Empreendedora durante evento realizado na noite desta quinta-feira (6/02), no Centro Cultural Sílvio Nascimento. Na ocasião, foi inaugurada a primeira Sala do Empreendedor COP 30 do estado, um espaço dedicado à capacitação e qualificação de pequenos empresários da região, preparando-os para as oportunidades geradas pela Conferência do Clima, que ocorrerá em novembro deste ano, em Belém.

"O Sebrae no Pará tem uma trajetória de 50 anos e ao longo desse tempo presenciei muitas transformações nos municípios por meio do empreendedorismo. Santa Izabel é um grande exemplo disso, pois se tornou referência nacional em educação empreendedora. Além disso, foi a primeira cidade do Estado a contar com uma Sala do Empreendedor e agora se destaca novamente ao inaugurar a primeira Sala do Empreendedor COP 30. Esse é um motivo de grande orgulho para o Sebrae/PA", afirmou o superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno. Atualmente, os 144 municípios do Estado já contam com uma Sala do Empreendedor para fomentar negócios locais.

Cidade Empreendedora: um novo ciclo de crescimento para Santa Izabel

O Programa Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae, visa integrar a gestão pública ao fortalecimento do ambiente de negócios, promovendo o desenvolvimento sustentável. Em Santa Izabel do Pará, a proposta é criar um ecossistema favorável ao crescimento das micro e pequenas empresas, consolidando o município como um polo de empreendedorismo na região metropolitana de Belém.

Espaço da Sala COP 30. (Divulgação/Sebrae)

"O município de Santa Izabel sempre teve vocação empreendedora, e o Sebrae vem fortalecer esse potencial. Estamos comprometidos em transformar nossa cidade em uma referência no Estado. A COP 30 trará benefícios para toda a região metropolitana de Belém, e, com essa parceria com o Sebrae e o Governo do Estado, temos a oportunidade de realizar a maior conferência da história", destacou o prefeito José Alberto Tavares.

A parceria entre Sebrae e Prefeitura inclui ações estratégicas voltadas para capacitação, inovação e suporte técnico, impulsionando o crescimento econômico e a geração de empregos na cidade.

Primeira sala do Empreendedor COP 30 entra em funcionamento

Durante o evento, foi inaugurada a primeira Sala do Empreendedor COP 30, localizada no Centro Cultural Silvio Nascimento. O espaço é fruto da parceria entre Sebrae/PA e Prefeitura e tem como objetivo preparar os pequenos empreendedores para as demandas geradas pela Conferência do Clima. No local, os empresários poderão participar de capacitações e receber orientações técnicas, além de ter acesso ao programa CredCop, que facilita o crédito para empreendedores paraenses por meio de uma parceria entre Sebrae e Banpará.

A Sala também dará suporte ao desenvolvimento de projetos voltados para a agricultura urbana, uma das áreas estratégicas para a COP 30.

A empreendedora Raimara Alcântara, gerente administrativa da Fábrica Ouro Branco, localizada no distrito de Americano, vê a nova estrutura como uma grande oportunidade para aprimorar os negócios. A fábrica trabalha com produtos derivados da farinha de tapioca e busca aperfeiçoar seus processos para aproveitar o crescimento econômico impulsionado pelo evento.

"Estamos abertos para receber os projetos e orientações do Sebrae. Sabemos que podemos melhorar nossos produtos, investir em embalagens mais atraentes e fortalecer nossa marca. A Sala do Empreendedor COP 30 será essencial nesse processo. Queremos nos preparar da melhor forma possível para aproveitar as oportunidades da conferência", afirmou.

Expansão das salas do Empreendedor COP 30

Além de Santa Izabel do Pará, os municípios que compõem a Região Metropolitana de Belém – Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Barcarena – também serão contemplados com uma Sala do Empreendedor COP 30 nos próximos meses. Os serviços ofertados nesses espaços serão estruturados dentro dos eixos prioritários do Sebrae para a COP 30: Alimentos e Bebidas, Economia Criativa, Mobilidade Urbana e Hospitalidade.

Com essas iniciativas, o Sebrae no Pará e os municípios parceiros buscam fortalecer o setor produtivo local e garantir que os pequenos negócios estejam preparados para as oportunidades e desafios que a COP 30 trará para o Estado.