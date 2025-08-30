Pará amplia qualificação feminina com cursos gratuitos do Capacita COP 30

O Governo do Pará, por meio do Programa Capacita COP30, segue com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Inglês, Gestão Financeira e Empreendedorismo Digital. A iniciativa é realizada em parceria com a Cielo, por meio do projeto Impulsiona Cielo Amazônia, e tem como público prioritário mulheres empreendedoras e trabalhadoras do comércio, com atenção especial para negras e indígenas. As inscrições estão disponíveis no site capacitacop30.pa.gov.br.

O objetivo da formação é fortalecer pequenos negócios e ampliar as oportunidades de geração de renda. “Ao investir na formação de mulheres empreendedoras, estamos fortalecendo não apenas negócios, mas comunidades inteiras. A COP 30 é um marco que exige preparo e responsabilidade, e nosso compromisso é garantir que essas mulheres estejam na linha de frente, movimentando a economia local e deixando um legado de inclusão e desenvolvimento para o Pará”, afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), Victor Dias.

Para a líder de Gente, Gestão e Performance da Cielo, Angélica Campos, a iniciativa vai muito além da qualificação: é uma aposta no futuro da região. “Estamos felizes em unir forças com o Governo do Estado do Pará para promover o Impulsiona Cielo Amazônia dentro do Capacita COP30. Quando investimos em mulheres empreendedoras e fortalecemos a economia local, estamos não apenas criando oportunidades, mas construindo um legado de desenvolvimento inclusivo, sustentável e transformador para toda a Amazônia. Esse é o nosso compromisso: apoiar quem sonha e transformar sonhos em realidade”, destacou.

A empreendedora Ana Cardoso, da Ilha do Combu, já participou de outros cursos ofertados pelo Programa Capacita COP30 e agora se inscreveu na turma de Gestão Financeira. Para ela, a qualificação representa um passo essencial em sua caminhada como empreendedora local.

“Tenho certeza de que esse curso vai acrescentar muito na minha vida profissional, porque vai me ajudar a organizar melhor meu negócio e abrir novas portas para crescer. Vejo também como uma grande oportunidade de mostrar o trabalho que realizo na Ilha do Combu e me qualificar para a demanda que a COP trará. É uma chance que todas nós precisamos aproveitar”, disse.

Desde sua criação, o Capacita COP30 já alcançou mais de 25 mil certificações em cursos nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança. Com a parceria com a Cielo, o programa amplia sua atuação para o comércio e o empreendedorismo feminino, reforçando seu papel estratégico de preparar a população para as oportunidades que a conferência climática da ONU trará ao Pará.

Serviço:

Capacita COP30 – Turmas para empreendedoras

Cursos: Inglês, Gestão Financeira e Empreendedorismo Digital

Inscrições: capacitacop30.pa.gov.br