Papa Leão XIV inaugura centro de treinamento ecológico do Vaticano na Itália

O Vaticano inaugura nesta sexta-feira (5) o Borgo Laudato Si, centro de treinamento ecológico localizado em Castel Gandolfo, na região do Lago Albano, interior da Itália. O projeto ocupa uma área de 55 hectares e reúne iniciativas de agricultura sustentável, formação profissional e educação ambiental, inspirado no legado ecológico do Papa Francisco.

A cerimônia de abertura será conduzida pelo Papa Leão XIV, que retorna ao local onde passou seu primeiro verão como pontífice. O evento inclui uma liturgia para os trabalhadores envolvidos na implantação do centro, iniciada em 2022.

O espaço foi concebido como a primeira escola profissional do Vaticano, oferecendo cursos em jardinagem sustentável, vinificação biológica e colheita de azeitonas. Além da formação técnica, pretende gerar oportunidades de emprego para grupos vulneráveis, como refugiados, vítimas de violência doméstica, dependentes químicos em recuperação e ex-detentos.

Entre as estruturas, destaca-se uma estufa em formato curvo, inspirada na colunata da Praça de São Pedro, além de dez salas de aula, refeitório e áreas destinadas a práticas agrícolas. O centro contará ainda com painéis solares para suprir sua energia, sistemas de reciclagem e compostagem para atingir zero resíduos, além de tecnologias de irrigação inteligente e reaproveitamento de águas residuais.

Os produtos cultivados no local, como vinho, azeite, chás e queijos, serão comercializados diretamente na propriedade, com a renda revertida para a manutenção do centro. O projeto também terá espaço para visitas escolares, cursos de curta duração e programas voltados para executivos e líderes empresariais interessados em práticas de sustentabilidade.

O padre Manuel Dorantes, diretor do Borgo Laudato Si, afirmou que a iniciativa busca ser um exemplo para além dos limites do Vaticano. “Se nós, a menor cidade-estado do mundo, podemos fazer isto, qual é o potencial para outros países maiores, que têm mais recursos?”, declarou.

Aberto a visitantes de diferentes religiões e origens, o centro foi inspirado na encíclica Laudato Si (2015), na qual o Papa Francisco defendeu o cuidado com o planeta como questão moral e de justiça social. A expectativa é que o espaço se torne uma referência internacional em educação ecológica e agricultura regenerativa, além de atrativo turístico na região.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia