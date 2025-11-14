Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

ONU orienta participantes sobre entrada na COP após protestos de grupos indígenas

Diante do bloqueio parcial, a ONU informou aos credenciados que o ato era pacífico e não representava risco à segurança

Thaline Silva*
fonte

Os manifestantes dizem que projetos de infraestrutura do governo colocam em risco o território Munduruku (Thiago Gomes/ O Liberal)

A Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu uma orientação aos participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) na manhã desta sexta-feira (14) após um ato realizado por indígenas do povo Munduruku em frente à entrada principal da Blue Zone, área de acesso restrito da conferência em Belém. O grupo, articulado pelo Movimento Ipereg Ayu, cobra uma reunião emergencial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os manifestantes afirmam que o governo federal estaria avançando em projetos de infraestrutura que colocam em risco o território Munduruku e impactam diretamente povos da bacia dos rios Tapajós e Xingu. Segundo o movimento, essas iniciativas estariam sendo conduzidas sem consulta prévia, livre e informada, como determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que estabelece regras para decisões que afetem povos tradicionais.

Diante do bloqueio parcial da entrada, a ONU enviou um comunicado aos credenciados informando que a manifestação era pacífica e que não havia risco à segurança. O aviso também orientou que participantes com crachá utilizassem o acesso lateral da Blue Zone — o mesmo normalmente usado como saída — até que a situação fosse normalizada.

“Se você tiver um crachá válido, use a entrada lateral da COP. Quem não possuir credencial deverá aguardar a liberação da entrada principal”, informou a mensagem distribuída pela UNFCCC, secretaria responsável pela coordenação da conferência climática. O comunicado também destacou que agentes de segurança estavam no local para orientar o público.

A organização recomendou ainda que os participantes acompanhassem seus e-mails para possíveis atualizações sobre o acesso ao evento.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

