‘Obras da COP 30 representam investimento científico e legado para Belém’, defendem financiadores

Nesta quarta-feira (12), uma coletiva de imprensa realizada no Auditório do Convento dos Mercedários, em Belém, apresentou os projetos e investimentos que integram a preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), programada para novembro deste ano.

A reunião contou com a participação de representantes do BNDES, Banco da Amazônia, Finep e Caixa Econômica Federal, que detalharam iniciativas focadas em sustentabilidade, ciência e infraestrutura.

O BNDES anunciou a aprovação de R$ 1,1 bilhão para obras de macrodrenagem e urbanização na capital paraense. Entre os projetos, destacam-se intervenções nas bacias do Tucunduba e Murutucu, melhorias no Terminal Hidroviário e no Hangar. “Nós não estamos fazendo uma maquiagem. Estamos reestruturando a cidade e deixando um legado para o futuro após a COP 30”, afirmou a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello.

O diretor da Finep, Carlos Aragão, divulgou a aplicação de R$ 230 milhões em incentivos a centros avançados de pesquisa e parcerias internacionais. Ele também anunciou a criação do Museu das Amazônias, com investimento de R$ 120 milhões, e destacou melhorias no Museu Emílio Goeldi, além da construção de infovias para aprimorar a comunicação na região. “Esses projetos serão um legado da COP 30 para a Amazônia”, pontuou.

Microcrédito e educação financeira

Na área de microcrédito, o diretor do Banco da Amazônia, Roberto Schwartz, explicou que o programa Basa Educa será lançado para promover educação financeira a jovens empreendedores. Em 2024, o banco realizou R$ 350 milhões em operações de microcrédito, e a meta para 2025 é de R$ 600 milhões, com a ampliação de parcerias para quatro instituições financeiras. “O objetivo é transformar sonhadores em empreendedores, utilizando o crédito como uma ferramenta de transformação”, afirmou.

Preparativos para a COP 30

A coletiva precede a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para esta quinta-feira (13), quando ele visitará obras e participará de eventos relacionados aos projetos da COP 30. Lula também discutirá ações que integram o Novo PAC, reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável e a inclusão na região amazônica.