O que é o Acordo de Paris? Entenda como ele impacta a COP 30 em Belém

Firmado em 2015, o Acordo de Paris foi pensado com o propósito de fortalecer o compromisso dos países para mitigar os impactos das mudanças climáticas no mundo, como, por exemplo, a redução dos gases de efeito estufa. Essa decisão foi aprovada por 195 países da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), que foi realizada durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015 (COP 21), em Paris, na França.

De forma específica, foi definido como principal compromisso do acordo limitar o aumento da temperatura no planeta a 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais. No entanto, o ano passado demonstrou o contrário do estabelecido, quando o planeta ultrapassou pela primeira vez esse limiar. A temperatura ficou 1,6 grau mais quente do que no período antes da queima de combustíveis fósseis em grande escala.

Apesar desse objetivo não ter sido concluído, o Acordo de Paris também trouxe melhorias, mas a passos lentos. O compromisso conseguiu promover o engajamento e o debate que estava faltando nas nações para a promoção de políticas públicas voltadas à redução dos gases de efeito estufa, como o Dióxido de Carbono (CO₂), o Óxido Nitroso (N₂O) e o Metano (CH₄).

O Acordo de Paris e a COP 30

Com a aproximação da COP 30 em Belém, que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano, muito se tem procurado formas de diminuir a situação crítica no planeta, principalmente na questão de criar soluções para reduzir os efeitos da mudança no clima. Diante desse cenário, surge a dúvida: será que os acordos feitos durante a COP 30 na capital paraense serão realmente cumpridos?

Pelo sim ou pelo não, esse momento da conferência na capital marcará os 10 anos do Acordo de Paris e vai ser uma ótima oportunidade de avaliar se as ações realizadas até o momento estão gerando resultados benéficos para o mundo. Além disso, a COP 30 possibilitará que não apenas o Pará, mas também o Brasil como um todo reafirme o seu papel de liderança no palco das negociações do clima.

