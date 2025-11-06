Capa Jornal Amazônia
COP 30

Navio do Greenpeace terá visitação gratuita e aberta ao público neste final de semana; conheça

A embarcação Rainbow Warrior é símbolo mundial das campanhas em defesa do meio ambiente

Ayla Ferreira
fonte

O navio Rainbow Warrior já pode ser visto pelo público no Trapiche Ribeirinho da UFPA. (Foto: Alexandre de Moraes | Ascom UFPA)

Com a mensagem “Ação, Justiça e Esperança” em seu mastro, o navio Rainbow Warrior do Greenpeace já está na capital paraense. A embarcação atracou na Universidade Federal do Pará (UFPA) nesta quarta-feira (5), durante a inauguração do Trapiche Ribeirinho. Neste final de semana, a população local e os visitantes poderão conhecer a embarcação de forma gratuita, durante uma visita pública nos dias 8 e 9 de novembro. Não há necessidade de inscrição prévia para a programação, que será das 9h às 16h.

As visitas serão guiadas por voluntários do Greenpeace e organizadas por ordem de chegada. Já o acesso ao campus básico será garantido pelos portões 1 e 2. A embarcação é uma das mais emblemáticas do Greenpeace e símbolo mundial das campanhas em defesa do meio ambiente.

Parceria do Greenpeace com a UFPA

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a UFPA, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) e o Greenpeace e marca uma das importantes ações institucionais da Universidade em contagem regressiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

“A COP 30 será um marco para a Amazônia e para o Brasil e a UFPA tem o compromisso de ser um espaço de diálogo e construção coletiva. A Universidade faz um convite à mobilização e ao engajamento popular nas causas climáticas. Somente com a participação ativa das comunidades, dos jovens e das instituições conseguiremos enfrentar os desafios ambientais com justiça e esperança”, destaca o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva.

A diretora-executiva do Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, reforça a importância simbólica da parceria com a UFPA e da presença do Rainbow Warrior na Amazônia. “É muito simbólico trazer o Rainbow Warrior para Belém e, especialmente, para dentro da UFPA, um espaço que está olhando para o que precisa acontecer, transformando conhecimento em soluções escaláveis e fazendo as críticas que são necessárias. O  Greenpeace acredita na Ciência e na articulação entre os saberes e sentimos uma enorme sintonia com a UFPA”, pontua.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

