Ministro Alexandre Padilha estará em Belém neste sábado (09/11) para cumprir agenda

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, estará em Belém neste sábado (9) para o cumprimento de uma série de agendas.

Pela manhã, o ministro atuará como moderador de honra de mesa redonda durante a XVII Reunião Nacional de Pesquisa em Malária, onde serão debatidas estratégias integradas e multidisciplinares para vigilância da doença no país.

Já pela tarde, Padilha e o ministro do Turismo, Celso Sabino, vão realizar uma visita técnica às obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Belém para a COP 30.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Um ano para COP 30 em Belém: 4 bi investidos, 50 mil pessoas esperadas e 5 mil empregos gerados ]]

Ampliação do aeroporto de Belém

Uma das principais obras para a realização da COP 30 são as obras de ampliação e modernização do aeroporto da capital paraense. Em julho, a concessionária que administra o aeroporto anunciou o investimento de R$ 450 milhões para as obras.

Os trabalhos são coordenados pelo Comitê Estadual da COP 30, que é presidido pela vice-governadora Hana Ghassan. A previsão é de que a entrega ocorra antes da realização da conferência, que acontecerá em Belém em novembro de 2025.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)