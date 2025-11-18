Lula volta a Belém para negociações finais da COP 30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Belém, nesta quarta-feira (19), para a reta final de negociações da COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre as Mudanças do Clima). O Grupo Liberal apurou a informação junto à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Os próximos dias são decisivos para as discussões sobre a declaração que será divulgada ao término do evento.

A agenda de Lula em Belém, nesta quarta-feira, não foi informada, até à noite desta terça-feira (18). Conforme a Secom, o presidente tem uma semana intensa de viagens. Nesta terça-feira, por exemplo, ele esteve no Tocantins, onde inaugurou a ponte sobre o Rio Araguaia, ligando os municípios de São Geraldo do Araguaia (PA) e Xambioá (TO). Com 2.010 metros de extensão, a estrutura é um marco logístico para a região Norte e integra o corredor da BR-153, rota estratégica para transporte de cargas e deslocamento populacional.

Após a entrega da ponte, ele retornou a Brasília, onde teria uma agenda de despachos de rotina. Na quinta-feira (21), Lula deve seguir para São Paulo para participar de um evento da Semana do Automóvel, no Anhembi, à noite.

A previsão é de que ao final da participação dele no evento em São Paulo, ainda na quinta, à noite, ele siga direto a Johannesburgo, na África do Sul. Há previsão do presidente brasileiro se encontrar, na sexta-feira, com o presidente Cyril Ramaphosa.

No sábado e no domingo, o petista participa da cúpula do G-20. No próprio domingo, Lula embarca rumo a Moçambique, onde terá agenda na segunda-feira (24). De lá, volta ao Brasil, com previsão de chegada na capital federal na manhã de terça-feira (25).