Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula volta a Belém para negociações finais da COP 30

Secretaria de Comunicação da Presidência da República confirmou a chegada nesta quarta-feira para o Grupo Liberal

O Liberal
fonte

Presidente Lula chega a Belém para a reta final de negociações da COP 30, os próximos dias são decisivos para a declaração que será divulgada na sexta, 21. (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Belém, nesta quarta-feira (19), para a reta final de negociações da COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre as Mudanças do Clima). O Grupo Liberal apurou a informação junto à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Os próximos dias são decisivos para as discussões sobre a declaração que será divulgada ao término do evento.

A agenda de Lula em Belém, nesta quarta-feira, não foi informada, até à noite desta terça-feira (18). Conforme a Secom, o presidente tem uma semana intensa de viagens. Nesta terça-feira, por exemplo, ele esteve no Tocantins, onde inaugurou a ponte sobre o Rio Araguaia, ligando os municípios de São Geraldo do Araguaia (PA) e Xambioá (TO). Com 2.010 metros de extensão, a estrutura é um marco logístico para a região Norte e integra o corredor da BR-153, rota estratégica para transporte de cargas e deslocamento populacional.

VEJA MAIS

image Terra indígena no Pará está entre as 10 novas reservas anunciadas por Lula; veja
O território Sawre Bapim abriga o povo Munduruku, no município de Itaituba (PA)

image 'Em Belém está acontecendo uma revolução cultural', diz Lula sobre a COP 30
Declaração ocorreu durante envio do novo Plano Nacional de Cultura ao Congresso

Após a entrega da ponte, ele retornou a Brasília, onde teria uma agenda de despachos de rotina. Na quinta-feira (21), Lula deve seguir para São Paulo para participar de um evento da Semana do Automóvel, no Anhembi, à noite.

A previsão é de que ao final da participação dele no evento em São Paulo, ainda na quinta, à noite, ele siga direto a Johannesburgo, na África do Sul. Há previsão do presidente brasileiro se encontrar, na sexta-feira, com o presidente Cyril Ramaphosa.

No sábado e no domingo, o petista participa da cúpula do G-20. No próprio domingo, Lula embarca rumo a Moçambique, onde terá agenda na segunda-feira (24). De lá, volta ao Brasil, com previsão de chegada na capital federal na manhã de terça-feira (25).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

cop 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda