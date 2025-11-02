Lancha para atuação em situações de 'altíssimo risco' chega a Belém para a COP 30

Uma embarcação coordenada pelo Comando de Operações Táticas (COT), grupo de operações especiais da Polícia Federal (PF), chegou a Belém neste domingo (2) para reforçar a segurança durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O evento será realizado entre os dias 10 e 21 de novembro.

A lancha é um equipamento tático blindado, projetada para atuação em situações de alto ou altíssimo risco de atribuição da PF. Algumas dessas situações são: retomada de navios civis, abordagens de alto risco ou acompanhamento e escolta de autoridades classificadas com nível 5 de proteção (nível máximo).

Lancha sendo transportada pelas ruas da capital paraense neste domingo (2) (Reprodução / gov.br)

Além disso, a embarcação também é utilizada como forma de infiltração dos mergulhadores táticos do COT que vão atuar na COP 30 para atender demandas de alto ou altíssimo risco, como nos casos de ação terroristas em embarcações que estarão no evento.

Outras ações da PF em função da COP 30 incluem reforço na segurança no Aeroporto de Belém e a inspeção de veículos oficiais destinados ao transporte de autoridades.