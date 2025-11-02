Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lancha para atuação em situações de 'altíssimo risco' chega a Belém para a COP 30

Embarcação chegou à capital paraense neste domingo (2) e é operacionalizada pela Polícia Federal

Gabriel da Mota
fonte

Embarcação é projetada para atuar em retomada de navios civis e escoltas de autoridades com nível de proteção máximo, dentre outras situações (Reprodução / gov.br)

Uma embarcação coordenada pelo Comando de Operações Táticas (COT), grupo de operações especiais da Polícia Federal (PF), chegou a Belém neste domingo (2) para reforçar a segurança durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O evento será realizado entre os dias 10 e 21 de novembro.

A lancha é um equipamento tático blindado, projetada para atuação em situações de alto ou altíssimo risco de atribuição da PF. Algumas dessas situações são: retomada de navios civis, abordagens de alto risco ou acompanhamento e escolta de autoridades classificadas com nível 5 de proteção (nível máximo).

image Lancha sendo transportada pelas ruas da capital paraense neste domingo (2) (Reprodução / gov.br)

Além disso, a embarcação também é utilizada como forma de infiltração dos mergulhadores táticos do COT que vão atuar na COP 30 para atender demandas de alto ou altíssimo risco, como nos casos de ação terroristas em embarcações que estarão no evento.

Outras ações da PF em função da COP 30 incluem reforço na segurança no Aeroporto de Belém e a inspeção de veículos oficiais destinados ao transporte de autoridades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda