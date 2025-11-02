Capa Jornal Amazônia
Janja acompanha Lula em visita a comunidades tradicionais de Santarém e Belém

Presidente e primeira-dama terão dois dias de compromissos em comunidades ribeirinhas e indígenas

O Liberal
fonte

Primeira-dama afirma que objetivo é mostrar ao mundo como as comunidades amazônicas vivem (Reprodução / Instagram janjalula)

Às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), a primeira-dama Janja gravou um vídeo navegando pelo Rio Tapajós, em Santarém, no Oeste do Pará. Ela e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitam, neste domingo (2) lideranças indígenas e comunitárias.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Janja afirma que este é o início de dois dias de visitas a comunidades ribeirinhas, indígenas, extrativistas e de pescadores, em Santarém e Belém. 

“Esse é o momento da gente mostrar ao mundo como as comunidades amazônicas vivem em interação com a natureza, preservando a natureza, com os conhecimento ancestrais, fazendo extrativismo de forma sustentável, fazendo bioeconomia. A gente vai mostrar isso nesses dois dias para vocês”, disse a primeira-dama.

