Iniciativa oferece curso de inglês de graça em Belém; veja como se inscrever

Moradores de Belém e da Região Metropolitana podem se inscrever para o curso online gratuito de inglês, ofertado por uma associação de empresas, a Grupo +Unidos, que busca preparar a população local para oportunidades de trabalho geradas pela Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense, em novembro deste ano.

As inscrições, que começaram na última segunda-feira (7), seguem até o dia 28 de abril e podem ser feitas na página da associação na internet. Segundo a associação, a iniciativa busca preparar moradores para atuarem em áreas como hospitalidade e serviços durante a COP 30, maior conferência climática do mundo.

VEJA MAIS

O curso, com carga horária de 50 horas, é direcionado a pessoas entre 18 e 45 anos. As aulas começam no dia 19 de maio.

“Oportunidades como essa são fundamentais para garantir que a população local também se beneficie da COP 30, não apenas durante o evento, mas nos anos seguintes. Nosso foco é criar pontes entre capacitação e geração de emprego e renda”, afirma Daniel Grynberg, diretor-executivo do Grupo +Unidos.

A iniciativa, ainda de acordo com a entidade, faz parte da campanha Impacto+, que mobiliza empresas do setor privado para financiar ações voltadas à qualificação profissional e à geração de renda. Empresas podem se associar contribuindo com uma taxa anual, 50% da qual é direcionada diretamente para projetos promovidos pela organização.

“A campanha Impacto+ é uma excelente oportunidade para empresas se unirem a nós nessa missão e fazerem a diferença na vida de centenas de pessoas.”, complementa.