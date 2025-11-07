Ilhas em Belém: confira opções para visitar durante a COP 30
Explore as ilhas próximas da cidade para ter a experiência de viver a Amazônia de forma vívida e inesquecível
Cercada por rios, Belém é uma cidade que convida os seus visitantes a navegar e explorar as suas ilhas. Com a realização da COP 30 e com a "cidade das mangueiras" e a Amazônia no foco nacional e internacional, uma das melhores maneiras de vivenciar essa conexão é visitar as ilhas que orbitam a capital paraense.
A poucos minutos do centro, um arquipélago de ilhas encanta visitantes e moradores com praias de água doce, igarapés tranquilos, sabores típicos e experiências autênticas da Amazônia. Cada uma delas oferece acesso relativamente fácil, paisagens distintas e roteiros ideais para quem tem poucos dias e busca fugir do óbvio.
Pensando nisso, o OLiberal.com te mostra como chegar em cada ilha e o que fazer por lá. Confira a seguir:
Ilha do Combu
A apenas 10 minutos de barco do cais da Praça Princesa Isabel, a Ilha do Combu é o refúgio perfeito para quem quer sentir a essência amazônica sem sair da cidade. Cercada por rios e igarapés, a ilha oferece uma experiência única de contato com a natureza, boa comida e cultura ribeirinha.
Por lá, é possível almoçar em restaurantes à beira d’água, provar o tradicional chocolate artesanal feito do cacau local, visitar comunidades que produzem biojoias e cosméticos naturais, além de relaxar em redes sob a sombra da floresta.
Como ir/voltar: O embarque se dá no Terminal Hidroviário Praça Princesa Isabel (Av. Alcindo Cacela, bairro Condor, Belém). A travessia leva cerca de 10 a 15 minutos. Para voltar, basta aguardar ou chamar uma lancha na beira-rio conforme indicado no terminal.
O que fazer?
- Roteiro comunitário “Rota Combu” com base sustentável: gastronomia, chocolate artesanal, biojoias, cooperativas ribeirinhas.
- Visitar a fábrica de chocolate da Dona Nena
- Visitar restaurantes à beira-rio, nadar e relaxar
Ilha de Cotijuba
A cerca de 40 minutos de barco a partir do trapiche de Icoaraci, a Ilha de Cotijuba é um dos destinos mais encantadores e tranquilos do arquipélago de Belém. Com 15 quilômetros de praias de água doce, a ilha é perfeita para quem busca descanso, contato com a natureza e um turismo mais autêntico.
Por lá, não circulam carros; o transporte é feito por triciclos motorizados, o que torna o passeio ainda mais sustentável. É possível aproveitar um dia de sol nas praias Vai-Quem-Quer, Farol ou Amor, além de conhecer comunidades locais que produzem artesanato e comidas típicas.
Como ir/voltar: Vá até o distrito de Icoaraci (aprox. 20 km de Belém) e embarque no Trapiche de Icoaraci para a travessia de cerca de 40 minutos.
O que fazer?
- Escolha praias como Vai-Quem-Quer, Praia Funda, Farol ou Amor para banho e descanso.
- Participar de roteiros com comunidades locais: casa de farinha, artesanato, patrimônio natural
- Tirar fotos nas ruínas
Ilha de Mosqueiro
A cerca de 70 quilômetros do centro de Belém, acessível por carro ou ônibus pela PA-391, a Ilha de Mosqueiro é o destino mais famoso entre os moradores e visitantes que buscam lazer, praias e boa comida. Conhecida como o “litoral de água doce” da capital, a ilha oferece 17 praias banhadas pela Baía do Marajó, com ondas e faixas de areia ideais para banhos e caminhadas.
Entre as mais procuradas estão a Praia do Farol, a Praia do Chapéu Virado e a Praia do Paraíso, todas com infraestrutura de bares, restaurantes e hospedagens.
Como ir/voltar: Pode-se ir de carro ou ônibus (pega em paradas específicas em São Brás) pela rodovia PA-391.
O que fazer?
- Aproveitar passeios de bicicleta pela orla,
- Visitar o mercado municipal
- Comer tapioquinha na Vila e provar pratos típicos à base de peixe, camarão e caranguejo.
Ilha das Onças
Localizada em frente à orla de Belém, a Ilha das Onças é um refúgio de natureza preservada e tradições amazônicas, acessível em cerca de 30 minutos de barco a partir do porto da Praça Princesa Isabel ou do Ver-o-Peso.O destino é ideal para quem busca uma experiência autêntica na Amazônia, com paisagens exuberantes, rios tranquilos e comunidades acolhedoras.
Como ir/voltar: Localizada na baía do Guajará, a cerca de 30 minutos por via fluvial saindo de Belém do Porto da Praça Princesa Isabel ou do Ver-o-Peso.
O que fazer?
- Passeios de barco por igarapés,
- Conhecer pequenas propriedades rurais
- Provar comida caseira feita com ingredientes locais,
Ilha de Outeiro
Ilha de Outeiro é um destino que une cultura e natureza. A ilha oferece uma experiência completa para turistas que querem conhecer o passado e a vida ribeirinha da região. O porto de Outeiro está sendo utilizado para atracação de navios-hospedagem da COP 30, os transatlânticos MSC Seaview e Costa Diadema.
Como ir/voltar: Aprox. 25 km da capital. Você pode ir de carro ou ônibus. Outra forma é via travessia aquaviária: navios e lanchas ligam o porto de Belém ao porto de Outeiro (Terminal da Companhia Docas do Pará – CDP). As viagens duram por volta de 40 minutos a 1 hora.
O que fazer?
- Trilhas ecológicas
- Visitar pequenas comunidades artesanais
- Desfrutar da gastronomia local, com pratos típicos à base de peixe e frutos da Amazônia.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.
