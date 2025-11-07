Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ilhas em Belém: confira opções para visitar durante a COP 30

Explore as ilhas próximas da cidade para ter a experiência de viver a Amazônia de forma vívida e inesquecível

Gabrielle Borges
fonte

Praia Grande, Outeiro, Belém - Pará (Alex Ribeiro / Agência Pará)

Cercada por rios, Belém é uma cidade que convida os seus visitantes a navegar e explorar as suas ilhas. Com a realização da COP 30 e com a "cidade das mangueiras" e a Amazônia no foco nacional e internacional, uma das melhores maneiras de vivenciar essa conexão é visitar as ilhas que orbitam a capital paraense.

A poucos minutos do centro, um arquipélago de ilhas encanta visitantes e moradores com praias de água doce, igarapés tranquilos, sabores típicos e experiências autênticas da Amazônia. Cada uma delas oferece acesso relativamente fácil, paisagens distintas e roteiros ideais para quem tem poucos dias e busca fugir do óbvio.

Pensando nisso, o OLiberal.com te mostra como chegar em cada ilha e  o que fazer por lá. Confira a seguir:

Ilha do Combu

A apenas 10 minutos de barco do cais da Praça Princesa Isabel, a Ilha do Combu é o refúgio perfeito para quem quer sentir a essência amazônica sem sair da cidade. Cercada por rios e igarapés, a ilha oferece uma experiência única de contato com a natureza, boa comida e cultura ribeirinha.

Por lá, é possível almoçar em restaurantes à beira d’água, provar o tradicional chocolate artesanal feito do cacau local, visitar comunidades que produzem biojoias e cosméticos naturais, além de relaxar em redes sob a sombra da floresta.

image Ilha do Combu é um dos destinos favoritos de belenenses e turistas (Bruno Cecim / Agência Pará)

 

Como ir/voltar: O embarque se dá no Terminal Hidroviário Praça Princesa Isabel (Av. Alcindo Cacela, bairro Condor, Belém). A travessia leva cerca de 10 a 15 minutos. Para voltar, basta aguardar ou chamar uma lancha na beira-rio conforme indicado no terminal.

O que fazer?

  • Roteiro comunitário “Rota Combu” com base sustentável: gastronomia, chocolate artesanal, biojoias, cooperativas ribeirinhas.
  • Visitar a fábrica de chocolate da Dona Nena
  • Visitar restaurantes à beira-rio, nadar e relaxar

Ilha de Cotijuba

A cerca de 40 minutos de barco a partir do trapiche de Icoaraci, a Ilha de Cotijuba é um dos destinos mais encantadores e tranquilos do arquipélago de Belém. Com 15 quilômetros de praias de água doce, a ilha é perfeita para quem busca descanso, contato com a natureza e um turismo mais autêntico.

Por lá, não circulam carros; o transporte é feito por triciclos motorizados, o que torna o passeio ainda mais sustentável. É possível aproveitar um dia de sol nas praias Vai-Quem-Quer, Farol ou Amor, além de conhecer comunidades locais que produzem artesanato e comidas típicas.

image A Praia Funda é um das praias para quem quer curtir Cotijuba com tranquilidade (Foto: Cristino Martins / O LIBERAL)

Como ir/voltar: Vá até o distrito de Icoaraci (aprox. 20 km de Belém) e embarque no Trapiche de Icoaraci para a travessia de cerca de 40 minutos.

O que fazer?

  • Escolha praias como Vai-Quem-Quer, Praia Funda, Farol ou Amor para banho e descanso. 
  • Participar de roteiros com comunidades locais: casa de farinha, artesanato, patrimônio natural
  • Tirar fotos nas ruínas

Ilha de Mosqueiro

A cerca de 70 quilômetros do centro de Belém, acessível por carro ou ônibus pela PA-391, a Ilha de Mosqueiro é o destino mais famoso entre os moradores e visitantes que buscam lazer, praias e boa comida. Conhecida como o “litoral de água doce” da capital, a ilha oferece 17 praias banhadas pela Baía do Marajó, com ondas e faixas de areia ideais para banhos e caminhadas.

Entre as mais procuradas estão a Praia do Farol, a Praia do Chapéu Virado e a Praia do Paraíso, todas com infraestrutura de bares, restaurantes e hospedagens. 

image A Ilha de Mosqueiro é ideal para um bate e volta  (Foto: Igor Mota / O Liberal)

 

Como ir/voltar: Pode-se ir de carro ou ônibus (pega em paradas específicas em São Brás)  pela rodovia PA-391.

O que fazer?

  • Aproveitar passeios de bicicleta pela orla,
  • Visitar o mercado municipal
  • Comer tapioquinha na Vila e provar pratos típicos à base de peixe, camarão e caranguejo.

Ilha das Onças

Localizada em frente à orla de Belém, a Ilha das Onças é um refúgio de natureza preservada e tradições amazônicas, acessível em cerca de 30 minutos de barco a partir do porto da Praça Princesa Isabel ou do Ver-o-Peso.O destino é ideal para quem busca uma experiência autêntica na Amazônia, com paisagens exuberantes, rios tranquilos e comunidades acolhedoras.

image Ilha das Onças é uma das ilhas mais tranquilas de se visitar  (Foto: Site Ensaieiummochilao)

Como ir/voltar: Localizada na baía do Guajará, a cerca de 30 minutos por via fluvial saindo de Belém do Porto da Praça Princesa Isabel ou do Ver-o-Peso.

O que fazer?

  • Passeios de barco por igarapés, 
  • Conhecer pequenas propriedades rurais 
  • Provar comida caseira feita com ingredientes locais, 

Ilha de Outeiro

Ilha de Outeiro é um destino que une cultura e natureza. A ilha oferece uma experiência completa para turistas que querem conhecer o passado e a vida ribeirinha da região. O porto de Outeiro está sendo utilizado para atracação de navios-hospedagem da COP 30, os transatlânticos MSC Seaview e Costa Diadema.

image Praia Grande é uma das praias mais procuradas de Outeiro (Alex Ribeiro / Agência Pará)

Como ir/voltar: Aprox. 25 km da capital. Você pode ir de carro ou ônibus. Outra forma é via travessia aquaviária: navios e lanchas ligam o porto de Belém ao porto de Outeiro (Terminal da Companhia Docas do Pará – CDP). As viagens duram por volta de 40 minutos a 1 hora.

O que fazer?

  • Trilhas ecológicas
  • Visitar pequenas comunidades artesanais
  • Desfrutar da gastronomia local, com pratos típicos à base de peixe e frutos da Amazônia.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Palavras-chave

COP 30

guia turístico

dicas culturais

ilhas de belém

mosqueiro

ilha do combu

ilha das onças

outeiro

ilha de cotijuba
COP 30
.
