Helder Barbalho elogia escolha de André Corrêa do Lago para liderar a COP 30

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais nesta terça-feira (21/1) para elogiar a escolha de André Corrêa do Lago como presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30).

“Felicito o presidente da República pela escolha do embaixador André Corrêa do Lago para a função de presidente da COP 30. Exímio e experiente negociador, saberá imprimir ainda mais brilho ao simbolismo da escolha de Belém como cidade-sede da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas na Amazônia. Conte com meu apoio pessoal e do Governo do Pará para o êxito da COP 30”, disse o governador.

O diplomata brasileiro será o responsável por conduzir as negociações climáticas no evento que ocorrerá em Belém, em novembro deste ano. O evento reunirá líderes globais para discutir estratégias de combate às mudanças climáticas, com foco na preservação da Amazônia.

A nomeação de Lago foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no início da tarde desta terça-feira.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)