Governo Federal abre inscrições para painéis dos Pavilhões Brasil na COP 30

O Governo Federal abriu nesta segunda-feira (11/8) o período para envio de propostas de painéis que comporão a programação dos Pavilhões Brasil na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), marcada para ocorrer em Belém entre 10 e 21 de novembro. As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 30 de agosto, por meio do site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Os Pavilhões Brasil servirão como espaços para debates, mostras e apresentações culturais, reunindo a comunidade brasileira e internacional em torno do enfrentamento da crise climática. As atividades estarão divididas entre as zonas Azul e Verde, coordenadas pelo MMA em parceria com outros órgãos federais.

VEJA MAIS

Na Zona Azul, a programação terá como foco a implementação das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) do Brasil no âmbito do Acordo de Paris e a cooperação internacional. Já na Zona Verde, os temas serão relacionados ao Plano Clima e às políticas domésticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

As propostas devem indicar o eixo temático, a data sugerida e as instituições participantes, buscando diversidade e pluralidade de opiniões. Os eixos temáticos definidos são mitigação de emissões; adaptação; financiamento climático; governança participativa e multinível; e justiça climática. Cada instituição pode apresentar apenas uma proposta por pavilhão.

Programação, seleção e inscrições

A programação dos Pavilhões Brasil ocorrerá diariamente, das 10h às 18h, com sessões de até 50 minutos para garantir a alternância dos painéis. Haverá transmissão ao vivo, conforme disponibilidade, e serviço de interpretação Português-Inglês no Pavilhão da Zona Azul.

O resultado da seleção será divulgado no site do MMA em 20 de setembro. O envio das propostas deve ser feito por formulário eletrônico disponível no portal do Ministério, que também oferece um guia com orientações gerais. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail ascop30@mma.gov.br.

Serviço:

Inscrições para propostas de painéis dos Pavilhões Brasil na COP30

Período: 11/08/2025 (a partir das 9h) a 30/08/2025 (até 23h59)

Programação: das 10h às 18h, sessões de até 50 minutos

Materiais e submissão: https://www.gov.br/mma/pt-br/guia-para-selecao-de-propostas-para-pavilhoes-cop30.pdf

Contato: ascop30@mma.gov.br

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia