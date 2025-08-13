Governadores reafirmam em declaração apoio à realização da COP 30 em Belém

Durante a XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores, realizada nesta quarta-feira (13) em Belém, líderes estaduais de todo o país assinaram uma declaração conjunta reafirmando apoio irrestrito à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) na capital paraense, em novembro de 2025.

Participaram do evento representantes de 22 unidades federativas e outras autoridades. Sendo onze governadores, dois governadores em exercício e seis vice-governadores.

O documento destaca não apenas a importância simbólica de sediar o evento no coração da Amazônia, mas também as ações estruturais já em andamento, conduzidas por governos e pela iniciativa privada, para garantir o sucesso da conferência e da Cúpula dos Líderes.

Na declaração, os governadores ressaltam que a COP30 reforça o compromisso dos estados brasileiros com as diretrizes climáticas globais e com a liderança do Brasil no enfrentamento das mudanças climáticas. O texto também enfatiza a soberania da Amazônia e o reconhecimento do valor e dos direitos dos povos originários, além de projetar ao mundo a relevância da preservação ambiental aliada ao desenvolvimento sustentável da região.

Leia a íntegra da declaração

Declaração de apoio do Fórum Nacional de Governadores à realização da COP30 na cidade de Belém do Pará

As Governadoras e os Governadores dos Estados brasileiros, presentes na XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores, realizada no Estado do Pará, em 13 de agosto de 2025, após amplo debate sobre as finalidades e o alcance da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), reafirmam apoio irrestrito ao evento e à Cúpula dos Líderes na cidade de Belém, considerando não apenas o significado de seu propósito de realização na região amazônica, mas também as providências estruturais que estão sendo efetivamente adotadas pelos poderes públicos e pela iniciativa privada para a garantia de seu sucesso.

A promoção da COP30, como agendada e em avançado estágio de organização, expressa o compromisso dos estados subnacionais brasileiros com as diretrizes climáticas mundiais e com a necessária liderança do Brasil no enfrentamento dos desafios ambientais globais. Reforça, ainda, a soberania da Amazônia e o reconhecimento do valor e dos direitos de nossos povos originários, projetando ao mundo a relevância da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável na região