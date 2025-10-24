FAB dispensa licitação em compra milionária para uso na COP 30

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai desembolsar R$ 6,6 milhões, sem realizar licitação, na compra de um sistema antidrone que será utilizado durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), marcada para ocorrer em Belém (PA).

Segundo o aviso de dispensa de licitação, a medida foi adotada “em razão de se configurar situação de urgência que possa gerar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, equipamentos e demais bens públicos ou privados”.

Mesmo com a justificativa de urgência, Belém foi escolhida oficialmente pela ONU como sede da COP 30 em maio de 2023. O evento internacional acontecerá entre 10 e 21 de novembro de 2025.

Segurança de autoridades

De acordo com a FAB, o sistema antidrone será usado “para reforçar a segurança dos pátios operacionais e de áreas críticas de movimentação aeronáutica, em ocasiões que envolvam a presença de chefes de Estado e delegações internacionais durante a COP 30”.

A aquisição, feita em dólar, havia sido inicialmente estimada em US$ 610 mil, equivalente a cerca de R$ 3,3 milhões na cotação de 16 de outubro. Contudo, uma retificação publicada pela FAB no dia 23/10 atualizou o valor para US$ 1,2 milhão, o que representa aproximadamente R$ 6,6 milhões.

A contratada é a empresa britânica D-Fend Solutions AD LTD, com sede em Londres, especializada na criação de sistemas autônomos voltados à proteção de perímetros de segurança e ao bloqueio de drones não autorizados.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia