Estudante paraense de 15 anos apresentará projeto premiado pela Nasa na COP 30, em Belém
A plataforma de dados idealizada por João Fellipe Athayde e sua equipe foi criada para dar apoio ao monitoramento ambiental
Após ser premiado internacionalmente pela Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), o estudante brasileiro João Fellipe Coutinho Athayde, de apenas 15 anos, apresentará o seu “Project City Science”, nesta terça-feira (18), às 14h20, na Universidade Federal do Pará (UFPA). A criação do "Projeto Cidade Ciência" foi idealizada para dar apoio à gestão de enchentes, à eficiência energética e ao monitoramento ambiental.
De forma mais prática, o projeto funciona como uma plataforma de dados que converte informações urbanas e ambientais complexas em percepções para decisões importantes que são tomadas por engenheiros, planejadores e gestores públicos. A inovação, que ainda está em fase de protótipo, foi premiada pela Nasa na maratona internacional de inovação, mais conhecida como Hackathon.
Inicialmente, o projeto foi desenvolvido com outros colegas de ensino superior, mas João Fellipe, que cursa o primeiro ano do Ensino Médio, foi quem ficou responsável por ser o líder da equipe. Apesar de ser natural de Belém do Pará, o jovem estuda em uma escola particular de Fortaleza (CE) e será o único aluno que representará o estado, exaltando assim, a educação básica e a voz da juventude na COP 30.
VEJA MAIS
Representatividade juvenil na COP 30
Pelo reconhecimento de sua criatividade e inovação no projeto, o estudante João Fellipe Athayde foi convidado para integrar a programação da V CICLAD – Conferência Internacional de Linguagens e Diálogos na Pan-Amazônia. Ele participará da Mesa Redonda 2: “City Science e a formulação de políticas ambientais para a Amazônia”, que pertence ao evento associado ao Movimento Climaz da UFPA, durante a COP 30.
Ao longo de sua palestra, o aluno pretende ressaltar a importância da tecnologia na formulação de políticas públicas e na promoção da sustentabilidade mundial. Além disso, João Fellipe deseja reforçar ainda o papel da inovação na construção de cidades mais inteligentes, resilientes e com o meio ambiente mais equilibrado.
Serviço
Mesa Redonda 2: City Science e a Formulação de Políticas Ambientais para a Amazônia
Data: 18 de novembro de 2025
Horário: das 14h20 às 14h40
Local: Auditório de Ciências Sociais Aplicadas (Campus Profissional da UFPA)
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA