Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Estudante paraense de 15 anos apresentará projeto premiado pela Nasa na COP 30, em Belém

A plataforma de dados idealizada por João Fellipe Athayde e sua equipe foi criada para dar apoio ao monitoramento ambiental

Victoria Rodrigues
fonte

O jovem foi premiado pela Nasa durante uma maratona internacional de inovação, mais conhecida como Hackathon. (Foto: Divulgação)

Após ser premiado internacionalmente pela Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), o estudante brasileiro João Fellipe Coutinho Athayde, de apenas 15 anos, apresentará o seu “Project City Science”, nesta terça-feira (18), às 14h20, na Universidade Federal do Pará (UFPA). A criação do "Projeto Cidade Ciência" foi idealizada para dar apoio à gestão de enchentes, à eficiência energética e ao monitoramento ambiental.

De forma mais prática, o projeto funciona como uma plataforma de dados que converte informações urbanas e ambientais complexas em percepções para decisões importantes que são tomadas por engenheiros, planejadores e gestores públicos. A inovação, que ainda está em fase de protótipo, foi premiada pela Nasa na maratona internacional de inovação, mais conhecida como Hackathon.

Inicialmente, o projeto foi desenvolvido com outros colegas de ensino superior, mas João Fellipe, que cursa o primeiro ano do Ensino Médio, foi quem ficou responsável por ser o líder da equipe. Apesar de ser natural de Belém do Pará, o jovem estuda em uma escola particular de Fortaleza (CE) e será o único aluno que representará o estado, exaltando assim, a educação básica e a voz da juventude na COP 30.

VEJA MAIS

image Inédito na Zona Azul das edições de COP, stand da UFPA segue com ampla programação diária
A Zona Azul da COP é voltada para autoridades e representantes de países, mas este ano conta também com um espaço histórico: um espaço universitário, da UFPA

image Érika Hilton, Sâmia Bomfim e Ivan Valente participam de evento pela justiça climática na UFPA
O Encontro Internacional de Parlamentares e da Sociedade Civil pela Justiça Climática será realizado no Auditório Benedito Nunes

image Barco-obra e centro cultural flutuante da Bienal das Amazônias tem programação na orla da UFPA
A Bienal das Amazônias Sobre as Águas chega para somar às vozes dos diversos segmentos da sociedade civil

Representatividade juvenil na COP 30

Pelo reconhecimento de sua criatividade e inovação no projeto, o estudante João Fellipe Athayde foi convidado para integrar a programação da V CICLAD – Conferência Internacional de Linguagens e Diálogos na Pan-Amazônia. Ele participará da Mesa Redonda 2: “City Science e a formulação de políticas ambientais para a Amazônia”, que pertence ao evento associado ao Movimento Climaz da UFPA, durante a COP 30.

Ao longo de sua palestra, o aluno pretende ressaltar a importância da tecnologia na formulação de políticas públicas e na promoção da sustentabilidade mundial. Além disso, João Fellipe deseja reforçar ainda o papel da inovação na construção de cidades mais inteligentes, resilientes e com o meio ambiente mais equilibrado.

Serviço

Mesa Redonda 2: City Science e a Formulação de Políticas Ambientais para a Amazônia
Data: 18 de novembro de 2025
Horário: das 14h20 às 14h40
Local: Auditório de Ciências Sociais Aplicadas (Campus Profissional da UFPA)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

estudante

projeto

premiação

ufpa

nasa
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda