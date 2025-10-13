Em Roma, Lula cita COP 30 durante reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, na segunda-feira (13), em Roma, da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Após o evento, Lula esteve na reunião presencial do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, onde defendeu a inclusão social e a necessidade de políticas integradas para enfrentar as desigualdades.

Durante a reunião, Lula mencionou a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), que será realizada em novembro de 2025, em Belém (PA). O presidente afirmou que pretende propor a adoção de uma Declaração sobre Fome, Pobreza e Clima durante o evento.

“A segurança alimentar precisa estar no centro da ação climática. As Contribuições Nacionalmente Determinadas precisam incluir proteção social, resiliência do pequeno produtor e soluções que gerem renda e preservem a biodiversidade. Somente um novo modelo de desenvolvimento justo e sustentável poderá assegurar um futuro para as próximas gerações”, declarou.

Em seu discurso, o presidente destacou que o combate à fome deve ser tratado como prioridade global e citou os avanços obtidos pelo Brasil nos últimos anos. “É hora de colocar os pobres no orçamento. A inclusão social não pode ser apenas uma promessa — ela precisa estar refletida na arquitetura fiscal, nos investimentos públicos e nos planos de transformação produtiva”, afirmou.

Lula ressaltou que o país voltou a sair do Mapa da Fome da FAO graças a políticas de transferência de renda, fortalecimento da agricultura familiar, merenda escolar, geração de empregos e aumento do salário mínimo. Ele também mencionou o novo Plano Nacional de Cuidados, voltado para reduzir o peso do trabalho doméstico e não remunerado sobre as mulheres, e a recente aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até cerca de mil dólares mensais.

Segundo o presidente, a adoção de uma tributação mais progressiva permitirá ampliar o financiamento de políticas públicas essenciais. “Essa progressividade tributária vai ampliar os recursos para o financiamento de políticas públicas essenciais”, destacou.

Encontro com o Papa Leão

Ainda em Roma, o presidente teve um encontro com o Papa Leão XIV. Este foi o quarto encontro de Lula com um pontífice desde o início de sua trajetória política — ele já havia se reunido com João Paulo II, Bento XVI e Francisco em ocasiões anteriores.

Em publicação na rede X (antigo Twitter), o presidente informou que conversou com o Papa sobre a fome e a importância da COP 30, convidando-o oficialmente para participar da conferência em Belém. “Falei ao Papa sobre minha participação hoje no encontro da FAO e como, em dois anos e meio, tiramos pela segunda vez o Brasil do Mapa da Fome. E, agora, estamos levando este debate para o mundo por meio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza”, escreveu.

Lula relatou que o Papa não poderá comparecer à conferência devido às celebrações do Jubileu em Roma, mas confirmou que o Vaticano enviará representantes a Belém. O presidente também mencionou que o pontífice pretende visitar o Brasil futuramente, embora ainda sem data definida.

“Ficamos muito felizes em saber que Sua Santidade pretende visitar o Brasil no momento oportuno. Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro. Lembrei que ontem (domingo, 12) tivemos uma demonstração imensa dessa fé no Círio de Nazaré e nas comemorações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil”, escreveu o presidente.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia