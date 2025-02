Em evento com Lula, Igor Normando parabeniza Edmilson Rodrigues por reforma no Mercado de São Brás

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), destacou a atuação do governo federal na capital paraense às vésperas da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), dizendo que “nunca um presidente da República olhou tanto para Belém” quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A fala ocorreu durante a cerimônia realizada no Mercado de São Brás na manhã desta sexta-feira (14), com a presença de Lula e outras autoridades, momento em que Normando comemorou a entrega do Mercado, parabenizando o ex-prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues (Psol).

Igor Normando durante discurso no evento com presidente Lula e autoridades. (Wagner Santana/O Liberal)

“Belém se honra muito de ser parceira do governo federal para as grandes causas. E aqui é mais um exemplo. Esse mercado é o mercado histórico da nossa cidade, que estava entregue às baratas e o governo federal, com muita sensibilidade, colocou de pé. Um democrata é alguém que tem respeito pelo legado das pessoas, independente se é adversário político ou não. Eu, por muitas vezes, tenho sido hostilizado por parte do ex-prefeito, mas aqui eu vou ter uma atitude extremamente diferente da que ele teve comigo. Aqui eu vou parabenizá-lo porque foi ele que pediu a reforma desse mercado e o senhor atendeu”, destacou.

Governador Helder Barbalho, vice-governadora Hana Ghassan, presidente Lula, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos Esther Dweck e prefeito Igor Normando. (Wagner Santana/O Liberal)

A cerimônia conta com anúncios de investimentos do governo federal para a COP 30 e seu legado, oficializando mais um desembolso de R$ 250 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de financiamento ao governo do Pará para projetos de macrodrenagem e urbanização, na capital paraense. Além disso, a agenda conta com anúncio da ampliação do Microcrédito Produtivo Orientado do Banco da Amazônia (Basa).