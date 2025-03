Em Brasília, Helder fala sobre preparação de Belém para a COP 30 e expectativa sobre o evento

O governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre a preparação de Belém para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) e as expectativas em relação às discussões que serão feitas durante o evento, durante participação no evento Brasil Summit Brasília, realizado pelo LIDE em parceria com o Correio Braziliense, nesta quarta-feira (12). Segundo ele, os preparativos estão avançando e seguindo o cronograma esperado. "Com obras de infraestrutura que estão todas dentro dos prazos estabelecidos para que nós possamos entregar estas obras, portanto, entregar um ambiente de cidade e de serviços de melhor qualidade”, declarou.

Em entrevista a jornalista, Helder Barbalho destacou ainda a importância do momento para o debate de estratégias e para que o Brasil lidere uma agenda propositiva. "A necessidade de extrair da COP não apenas um evento, mas um legado construtivo que permita que o mundo, ao abordar questões ambientais, construa conteúdo relevante para enfrentar as urgências climáticas e os compromissos multilaterais com o financiamento ambiental para que possamos definitivamente estabelecer metas de redução de emissões, que estejam conjugadas com estratégias de economias que reduzam emissões, que promovam transição energética, que promovam valorização da floresta viva", disse o governador.

"Que possamos gerar empregos sustentáveis que equilibrem o combate às ilegalidades e desmatamentos na floresta amazônica, com a geração de empregos e, consequentemente, olhar sob o âmbito social, para que as pessoas que vivem na Amazônia possam ter qualidade de vida e condições de sustento", acrescentou.

Durante sua participação no Brasil Summit, que reuniu líderes empresariais, autoridades públicas e especialistas do setor de desenvolvimento econômico e da transição energética, Helder Barbalho também falou sobre o primeiro leilão de concessão florestal, que será realizado pelo estado do Pará, no próximo dia 28, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Trata-se de uma forma de gestão de florestas públicas que permite a uma empresa ou comunidade manejar uma área de forma sustentável, para recuperar áreas griladas e desmatadas.

“Se der certo para o Pará, dará certo para outras unidades do Brasil", disse o gestor paraense. "Nós estamos falando de uma área que permitirá a geração de 2 mil empregos para o cantil de restauro, uma mobilização que em 40 anos rentabilizará ao setor privado R$ 250 milhões. Portanto, uma importante agenda que conseguia um novo negócio com a recuperação do estoque florestal da floresta amazônica”, completou.

Na ocasião, o governador ainda falou sobre os resultados das ações do Pará no combate aos crimes ambientais. "Em 2018, ano anterior ao início de nossa gestão, o Estado do Pará desmatou 4.400 quilômetros quadrados. Portanto, foi o maior desmatamento ao longo da história. Nós fechamos o último ano de 2024 com 2.200 quilômetros quadrados. Uma redução real de 2.200 quilômetros quadrados. Isso significa 2.200 campos, como o Maracanã, preservados a partir da agenda de comando, controle e fiscalização”, detalhou.