No Pará, cruzeiros deverão oferecer 5 mil leitos para COP 30, afirma vice-governadora Hana Ghassan

Em entrevista ao Grupo Liberal, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, revelou que a previsão é de que a temporada de cruzeiros no Estado gere uma oferta de 5 mil leitos para acomodar os turistas. A iniciativa visa garantir uma maior capacidade de hospedagem, com o crescimento do turismo marítimo na região, especialmente nas cidades portuárias, que estão se preparando para receber o aumento no número de visitantes.

"Estamos focados em proporcionar uma experiência ainda melhor para os turistas que escolhem o Pará. A temporada de cruzeiros é uma excelente oportunidade para fortalecer a nossa economia, e com os 5 mil leitos, vamos oferecer mais conforto e opções para quem chega ao estado", afirmou a vice-governadora.

Ghassan também destacou que a expansão da infraestrutura turística é essencial para atender à crescente demanda por serviços de hospedagem, alimentação e transporte, que aumentam consideravelmente durante a temporada de cruzeiros. O Pará, que tem se consolidado como um destino atraente para o turismo de cruzeiro, busca não apenas aumentar o número de leitos, mas também melhorar a qualidade da experiência do visitante, tornando o estado mais competitivo no mercado internacional.

A vice-governadora também falou sobre o processo de licitação para os cruzeiros, que está em andamento. De acordo com Ghassan, a licitação tem como objetivo garantir que as empresas responsáveis pelos cruzeiros sigam as normas ambientais e operacionais do estado, além de incentivar o aumento do número de embarcações e o aprimoramento da infraestrutura portuária. "Estamos conduzindo uma licitação para garantir que as empresas que operam cruzeiros no Pará estejam alinhadas com as diretrizes de sustentabilidade e com a qualidade que o nosso estado merece", acrescentou.

Além disso, a vice-governadora falou sobre a expectativa para o público durante a COP 30, evento internacional de grande porte que ocorrerá no estado em 2025. Segundo ela, a chegada de milhares de pessoas para a conferência ambiental também impulsionará a demanda por leitos e serviços turísticos. "A preparação para a COP 30 vai além das questões ambientais; estamos trabalhando para garantir uma infraestrutura sólida e adequada para receber um público internacional, o que inclui uma oferta de hospedagem compatível com a magnitude do evento", concluiu Ghassan.