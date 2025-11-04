Em Belém para a COP 30, Lula tem agenda com ministros na Base Naval

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está na capital paraense desde o último sábado (1/11), recebe ministros do governo nesta terça-feira (4/11), na Base Naval de Val de Cães, em Belém. Conforme a agenda divulgada pelo Planalto, às 11h, ele tem audiência com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.

No início da tarde, às 14h30, Lula se reúne com o chefe do gabinete adjunto de Agenda do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Oswaldo Malatesta. Às 15h, o presidente tem agenda com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann. O último compromisso confirmado na agenda oficial será às 16h, com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira.

Lula está em Belém para compromissos que antecedem a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). No sábado, ele participou da entrega das obras do Aeroporto Internacional de Belém, que recebeu investimentos para ampliação e modernização, e esteve presente na inauguração do novo Porto de Outeiro.

No domingo (2/11) e na segunda-feira (3/11), ele visitou comunidades tradicionais nos municípios de Belém e Santarém, no Oeste do Pará.

Próximos compromissos

Nos dias 6 e 7 de novembro, o presidente participará da Cúpula de Líderes sobre o Clima, encontro internacional que antecede a COP 30. A lista de chefes de Estado confirmados não foi divulgada, mas entre os representantes internacionais que já confirmaram presença estão Emmanuel Macron, presidente da França; Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá; o príncipe William, do Reino Unido; o príncipe Albert II, de Mônaco; e o vice-primeiro-ministro da China, Ding Xuexiang.