COP 30: Belém recebe programa Road to Belém com presença do embaixador da Suíça

Nesta segunda-feira (21), Belém recebe o programa Road to Belém, iniciativa do Time Suíça no Brasil que busca fortalecer a cooperação entre os dois países na preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), marcada para novembro. O evento contará com a presença do embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri.

Road to Belém (DFAE/Embaixada da Suíça no Brasil)

O programa reúne diversas ações com foco em soluções sustentáveis e inovadoras, promovendo prosperidade e desenvolvimento econômico. As relações bilaterais entre Suíça e Brasil abrangem áreas como política, economia, ciência e sustentabilidade.

Programação inclui evento “Vozes da Floresta” e abre o nexBio Amazônia

As atividades começam com um encontro com a imprensa no auditório do Museu Paraense Emílio Goeldi. À tarde, será realizado o evento “Vozes da Floresta”, organizado pela Swissnex no Brasil, que marca o início do nexBio Amazônia 2025.

VEJA MAIS

Na segunda edição, a iniciativa promove cooperação em áreas como bioeconomia, resiliência climática, infraestrutura sustentável e diálogo entre ciência e sociedade, destacando o papel da Suíça nos esforços globais pela sustentabilidade.

Agenda envolve startups e pesquisadores da Amazônia e Europa

Este ano, o nexBio será realizado de 21 a 25 de julho em Belém e de 28 de julho a 1º de agosto em Manaus. A programação inclui a participação de 15 startups e 13 pesquisadores do Brasil e da Suíça. O objetivo é conectar os ecossistemas amazônicos a instituições de pesquisa, inovação e governo, fomentando o desenvolvimento sustentável das cadeias de produção locais.

Serviço

Evento: Apresentação do programa Road to Belém

Apresentação do programa Road to Belém Data: 21 de julho de 2025

21 de julho de 2025 Início: 9h30

9h30 Local: Auditório do Museu Paraense Emílio Goeldi — Av. Gov. Magalhães Barata, 376 — Belém/PA