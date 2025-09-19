'Diálogos para a COP 30' discute turismo sustentável e qualificação profissional em Santarém

O Ministério do Turismo (MTur) promoveu, nesta sexta-feira (19), o evento “Diálogos para a COP 30” em Santarém (PA). Especialistas e representantes da sociedade civil discutiram estratégias para fortalecer destinos turísticos, valorizar a cultura local e preparar o país para a Conferência Mundial do Clima de 2025, marcada para novembro em Belém (PA). O objetivo do debate é impulsionar a implementação de políticas voltadas ao turismo sustentável, ao fomento da economia criativa e à capacitação profissional em todo o Brasil.

Veja mais

Durante o evento, foram entregues os certificados a estudantes da Escola Nacional de Turismo, fruto da parceria do MTur com o Instituto Federal do Pará (IFPA). Segundo o Mtur, a iniciativa integra a estratégia nacional de qualificação profissional do ministério e visa gerar empregos, promover renda local e alinhar o setor turístico a práticas de sustentabilidade, inovação e inclusão social.

Aldo Valentim, diretor do Departamento de Qualidade, Sustentabilidade e Ações Climáticas no Turismo do MTur, ressalta que o investimento em capacitação é central para o desenvolvimento do setor. “Estamos trabalhando para unir turismo, sustentabilidade e inclusão social. Ao investir em qualificação profissional e na valorização da cultura, garantimos que eventos como a COP 30 deixem um legado duradouro para as comunidades e para o turismo brasileiro”, afirmou.

Sustentabilidade em pauta

Nos painéis temáticos do evento, especialistas debateram o papel das políticas públicas e dos investimentos federais no fomento ao turismo ambientalmente responsável e socialmente inclusivo.

“O Ministério do Turismo transforma o potencial cultural e gastronômico do Brasil em motor de desenvolvimento sustentável. Ao valorizar sabores regionais e promover políticas de preservação, o país constrói destinos turísticos mais humanos e criativos”, afirmou o diretor da ONU Turismo para as Américas Heitor Kadri.

O chef paraense Saulo Jennings, embaixador gastronômico da ONU Turismo, destacou os impactos da promoção da culinária local. “Cada ingrediente da nossa gastronomia carrega histórias e saberes ancestrais. Ao investir na gastronomia sustentável, o MTur fortalece a cultura, gera renda e projeta o Brasil internacionalmente como referência em turismo responsável e inovador”, destacou.