Decorador é barrado na Cúpula do Clima com castanha-sapucaia: ‘Não querem deixar passar’
A oleaginosa foi confundida com um explosivo na Blue Zone do evento, em Belém
Rosivan Tavares, decorador da 30ª Conferência das Partes (COP 30), foi barrado na Blue Zone da Cúpula do Clima, em Belém, por estar com uma castanha-sapucaia. No evento da Organização das Nações Unidas (ONU), agentes da Polícia Federal (PF) e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) suspeitaram que a oleaginosa se tratasse de um explosivo. A castanha seria utilizada para decorar a mesa presidencial.
Por segurança, a castanha-sapucaia foi revistada pelos agentes e, devido à suspeita, a área foi esvaziada para perícia. “Nunca vou me esquecer desse dia maravilhoso”, brincou Rosivan. O decorador disse que solicitaram a abertura da castanha no local da revista, mas ele não permitiu.
Após constatarem que não se tratava de um explosivo, o decorador foi liberado para levar a castanha-sapucaia à mesa. Apesar disso, durante o trajeto, Rosivan foi acompanhado por um agente do GSI.
