O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Decorador é barrado na Cúpula do Clima com castanha-sapucaia: ‘Não querem deixar passar’

A oleaginosa foi confundida com um explosivo na Blue Zone do evento, em Belém

Lívia Ximenes
fonte

Rosivan Tavares, decorador barrado na Cúpula dos Líderes com castanha-sapucaia (Reprodução / Instagram)

Rosivan Tavares, decorador da 30ª Conferência das Partes (COP 30), foi barrado na Blue Zone da Cúpula do Clima, em Belém, por estar com uma castanha-sapucaia. No evento da Organização das Nações Unidas (ONU), agentes da Polícia Federal (PF) e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) suspeitaram que a oleaginosa se tratasse de um explosivo. A castanha seria utilizada para decorar a mesa presidencial.

Por segurança, a castanha-sapucaia foi revistada pelos agentes e, devido à suspeita, a área foi esvaziada para perícia. “Nunca vou me esquecer desse dia maravilhoso”, brincou Rosivan. O decorador disse que solicitaram a abertura da castanha no local da revista, mas ele não permitiu.

Após constatarem que não se tratava de um explosivo, o decorador foi liberado para levar a castanha-sapucaia à mesa. Apesar disso, durante o trajeto, Rosivan foi acompanhado por um agente do GSI.

.
