Curso gratuito de inglês turístico em Santarém abre inscrições em preparação da COP 30

O município de Santarém recebe uma nova turma do curso gratuito de Inglês Básico para Negócios Turísticos, ofertado por meio do programa Capacita COP 30, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica do Pará (Sectet). A formação tem início na próxima quinta-feira (8), na Escola Tecnológica Estadual do Pará (EETEPA), com aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. A carga horária total é de 60 horas, com duração de 15 dias.

O objetivo do curso é capacitar moradores para atender melhor turistas estrangeiros que devem visitar o Pará durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro, em Belém.

As aulas incluem vocabulário e expressões para situações comuns do setor, como reservas, informações sobre transporte, atendimento ao público e situações emergenciais, além de comunicação básica por e-mail e telefone.

Coordenadora do programa Capacita COP 30 no polo Santarém, Ariana Almeida destaca a relevância da iniciativa na região. “Santarém é um dos polos atendidos com cursos de capacitação do programa. Embora estejamos longe da capital, somos um potencial turístico. Há essa necessidade de capacitação da mão de obra para o setor do turismo”, afirmou.

Ela também destacou a alta procura pelos cursos na cidade. “Nós temos Alter do Chão e diversas praias na região, então, essa capacitação é importante, necessária e muito procurada. Nossos alunos estão focados na formação e na certificação. Na última turma do curso de marketing digital para o setor turístico, formamos 58 alunos”, completou.

Onde se inscrever? Quem pode participar?

As inscrições estão abertas e podem ser feitas presencialmente na secretaria da EETEPA, das 8h às 19h. Podem participar pessoas com 17 anos ou mais.

Documentos necessários

Para a matrícula, é necessário apresentar original e cópia de:

RG,

CPF,

comprovante de residência,

certidão de nascimento,

histórico escolar do ensino fundamental e médio (se houver),

histórico de graduação (se houver),

duas fotos 3x4.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @capacitacop30.stm ou pelos telefones (93) 99218-9697 e (93) 99129-1753.

Serviço

Curso: Inglês Básico para Negócios Turísticos

Local: EETEPA – Santarém. Av. Eng. Fernando Guilhon - Santarém

Início: 8 de maio

Horário: Segunda a sexta, das 19h às 22h

Carga horária: 60 horas

Inscrição: Secretaria da EETEPA, das 8h às 19h

Público-alvo: Pessoas acima de 17 anos

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)