Cúpula dos Líderes chega ao último dia em Belém nesta sexta-feira (7), confira a programação

Belém recebeu o primeiro dia de discussões e encontros da Cúpula de Líderes sobre o Clima, nesta quinta-feira (6), durante o dia inteiro. O encontro internacional antecede as atividades da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá de 10 a 21 de novembro. A reunião segue para o segundo e último dia nesta sexta-feira (7), com temas sensíveis em pauta, como transição energética, os dez anos do acordo de Paris e financiamento.

As principais discussões do segundo dia serão conduzidas pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). Ele conduz os temas para as 143 delegações internacionais, sendo 57 chefiadas por líderes de Estado ou de governo, além de 39 ministros e representantes de diversas organizações internacionais, presentes nas ações desde esta quinta-feira.

A abertura das atividades se dá às 8h, com a chegada dos líderes na Zona Azul (Blue Zone), dedicada a negociações oficiais. Na sequência, após a foto oficial dos presentes, haverá a continuação da plenária geral de líderes, onde todos terão espaço para discursar, sendo cinco minutos para os países representados e três às Organizações Internacionais (IOs). Esse momento está previsto para iniciar às 10h30 e seguir até às 18h.

No decorrer do dia estão programadas duas sessões temáticas. A primeira, com pelo menos três horas de duração, de 11h a 13h, irá debater a transição energética de maneira central. Nesse caso, com um tempo menor de inserções, sendo três minutos aos países e às organizações. O momento será seguido de um almoço privado, que antecede a última sessão temática do dia.

A última reunião do dia acontece das 15h30 às 18h, com o tema “10 anos do Acordo de Paris: Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e Financiamento”. As duas sessões seguem o mesmo padrão de distribuição de tempo e o formato de mesa redonda de líderes.

VEJA MAIS

Confira a programação completa:

8h a 10h - Chegada dos Líderes

10h a 10h30 - Foto oficial

10h30 a 18h - Continuação do Plenário Geral de Líderes

11h a 13h - Sessão 2: Transição Energética

13h30 a 15h - Private Lunch

15h30 a 18h - Sessão 3 - 10 anos do Acordo de Paris: Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs)