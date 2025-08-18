Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP30 Belém: audiência pública apresenta edital para seleção de serviços de alimentação

Saiba os requisitos e como participar do processo seletivo

O Liberal
fonte

Reunião em Belém, nesta terça-feira, vai apresentar o edital com os requisitos e critérios para a seleção de serviços de alimentação para COP30 (Carmem Helena/O Liberal/Arquivo)

A Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), em parceria com os governos estadual e municipal, realiza nesta terça-feira (19) uma audiência pública para apresentar o edital com os requisitos técnicos e critérios de seleção de serviços de alimentação para a COP30 (30ª Conferência Mundial das Mudanças do Clima), que ocorrerá em novembro, em Belém.

O encontro será realizado das 9h30 às 12h, no Teatro Estação Gasômetro, em São Brás. De acordo com os organizadores, a iniciativa busca orientar e apoiar interessados em atender às diretrizes para o fornecimento de serviços durante a Conferência.

O espaço estará aberto para perguntas e contribuições, além de integrar uma série de ações de diálogo voltadas a aproximar produtores e empreendedores locais das oportunidades ligadas ao evento.

Também estão previstos “plantões presenciais tira-dúvidas”, nos dias 20 de agosto (10h às 12h) e 21 de agosto (17h às 19h), na sede da Secretaria Extraordinária para a COP30, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, localizada no prédio do Banco do Brasil, no bairro da Campina.

Segundo a organização, esses encontros servirão como apoio técnico aos interessados em participar da seleção para operação dos restaurantes e quiosques de alimentação nas Zonas Azul (Blue Zone) e Verde (Green Zone) da COP30.

Serviço:

Audiência Pública sobre o edital para a seleção de serviços de alimentação para COP30

Data: terça-feira, 19/8/2025

Horário: das 9h30 às 12h

Local: Teatro Estação Gasômetro

Plantões presenciais tira-dúvidas

- Quarta-feira, 20/08, das 10h às 12h

- Quinta-feira, 21/8, das 17h às 19h

Local: sede da Secretaria Extraordinária para a COP30, no prédio do Banco do Brasil, no bairro da Campina.

