O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP30 em Belém registra recorde e se torna a 2ª maior conferência da história; entenda

Com mais de 47 mil inscritos de 194 países, evento supera expectativas e se consolida como uma das maiores Cúpulas do Clima já realizadas, segundo análise do Carbon Brief

Hannah Franco
fonte

COP30 em Belém entra para o ranking das maiores da história da ONU (Wagner Santana / O Liberal)

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), aberta nesta segunda-feira (10), em Belém, já se posiciona entre as quatro maiores da história. Segundo análise do site britânico Carbon Brief, com base nos dados iniciais divulgados pela Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o evento reúne 47.459 participantes de 194 países.

Desse total, 13.499 são funcionários da conferência, membros da ONU, seguranças e voluntários. O número coloca a COP30, sediada no Brasil, como a segunda maior conferência climática já realizada, ficando atrás apenas da COP28, sediada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em 2023.

Comparativo com as COPs anteriores

De acordo com a ONU, a COP28, em Dubai, detém o recorde de público, com cerca de 70 mil participantes. Na ocasião, estiveram presentes delegações oficiais, observadores de ONGs, representantes empresariais, ambientais, científicos e membros da imprensa internacional.

Na COP30, em Belém, a contagem ainda é provisória e deve variar até o encerramento do evento, já que o número divulgado se refere apenas aos inscritos. Historicamente, as conferências costumam registrar até 10 mil desistências, o que ainda manteria o encontro na Amazônia entre as quatro maiores da série histórica.

O Brasil lidera a lista de delegações, com 3.805 inscritos, seguido por China (789) e Nigéria (749). A imprensa também marca presença expressiva: 3.920 profissionais de mídia estão cadastrados para cobrir a COP30, potencialmente o maior número já registrado em uma conferência do clima.

