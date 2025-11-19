COP 31 será na Turquia, com presidência da Austrália; entenda

Terminou, na noite desta quara-feira (19), a disputa entre a Turquia e a Austrália pela escolha de país-sede da COP31. Foi definido, em Belém, que a próxima Conferência do Clima da ONU será realizada no território turco, mas a liderança será australiana.⁣

⁣É um acordo inusitado, no entanto, foi a maneira encontrada pelas nações para resolver o impasse que já durava meses. A decisão saiu nesta quarta-feira.⁣

Pelo arranjo estabelecido, a Turquia ficará responsável pela infraestrutura e organização do evento em 2026, enquanto a Austrália assumirá a presidência da conferência, conduzindo as negociações.