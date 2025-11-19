Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 31 será na Turquia, com presidência da Austrália; entenda

Anúncio foi feito, em Belém, na noite desta quarta-feira (19) e põe fim a disputa entre os dois países pela sede do evento

O Liberal
fonte

Turquia será responsável pela infraestrutura e organização do evento em 2026, e a Austrália assumirá a presidência da conferência (© Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Terminou, na noite desta quara-feira (19), a disputa entre a Turquia e a Austrália pela escolha de país-sede da COP31. Foi definido, em Belém, que a próxima Conferência do Clima da ONU será realizada no território turco, mas a liderança será australiana.⁣

⁣É um acordo inusitado, no entanto, foi a maneira encontrada pelas nações para resolver o impasse que já durava meses. A decisão saiu nesta quarta-feira.⁣

VEJA MAIS

image Etiópia, na África, será sede da COP32 em 2027
Anúncio foi feito nesta terça-feira (11) em Belém e teve o apoio de outras nações africanas. Ainda não saiu a decisão sobre a COP31, prevista para 2026.

image Etiópia será sede da COP32 e, caso disputa da COP31 continue, Brasil segue na presidência

Pelo arranjo estabelecido, a Turquia ficará responsável pela infraestrutura e organização do evento em 2026, enquanto a Austrália assumirá a presidência da conferência, conduzindo as negociações.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

cop 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda