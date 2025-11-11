Etiópia, na África, será sede da COP32 em 2027

A Etiópia será sede da COP32 em 2027. O país africano foi escolhido durante sessão da COP30 em Belém e contará com apoio regional para sediar o evento. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11).

A notícia da escolha contou com o apoio de outras nações africanas. A Etiópia superou a proposta da Nigéria, que buscava sediar o evento para ganhar maior influência sobre a agenda climática.



Segundo a agência Reuters, a decisão reflete um consenso entre as nações africanas, que defendem Adis-Abeba como local-sede.

Abebe acrescentou que “a COP32 desempenhará um papel importante na orientação da ação climática nesta década crítica”.

A decisão ainda precisa de ratificação formal. A definição da sede da COP31, prevista para 2026, segue indefinida.



Há disputa entre Austrália e Turquia, com proposta australiana de realizar o evento em parceria com nações do Pacífico, que estão entre os lugares mais vulneráveis do mundo às questões climáticas

